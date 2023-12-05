Киберспорт: не только игры, но и перспективные профессии

По словам Шуваловой, для того чтобы убедить родителей, подросток должен объяснить им, что он сможет достичь успеха не только в качестве киберспортсмена, но и в обучении. Для родителей это важно, так как они часто связывают хорошую учебу с успешной карьерой и стабильностью в будущем. Психолог отмечает, что это не всегда так, но изменение установок общества является сложной задачей, пишет ИА RuNews24.ru.