Киберспорт: не только игры, но и перспективные профессии

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По словам Шуваловой, для того чтобы убедить родителей, подросток должен объяснить им, что он сможет достичь успеха не только в качестве киберспортсмена, но и в обучении. Для родителей это важно, так как они часто связывают хорошую учебу с успешной карьерой и стабильностью в будущем. Психолог отмечает, что это не всегда так, но изменение установок общества является сложной задачей, пишет ИА RuNews24.ru.
Шувалова рекомендует подростку объяснить родителям, что мир киберспорта не сводится только к видеоиграм и турнирам, а предлагает широкий спектр востребованных профессий, требующих сложных навыков и компетенций. Например, в сфере организации бизнеса и найма персонала есть спрос на менеджеров киберспортивных и около-киберспортивных активностей.
Другим эффективным способом влиять на родителей является демонстрация средних заработков в выбранной профессии, например, на сайтах по подбору персонала. При этом Шувалова советует использовать ресурсы, которым доверяют родители.
Помимо этого, психолог советует подростку создать у родителей доверие к образовательной среде и будущему профессиональному развитию. Она рекомендует получить поддержку выбранного учебного заведения, посетить день открытых дверей и познакомиться с будущими преподавателями, чтобы родители понимали уровень компетенций и значимость наставников.