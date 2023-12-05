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Киберспорт: не только игры, но и перспективные профессии

5 декабря 2023, 09:19
Лилия Шувалова, специалист по психологии и преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия», поделилась своими рекомендациями о том, как поступить подростку, если у него возникла желание заниматься киберспортом, но родители настаивают на выборе другой профессии.

По словам Шуваловой, для того чтобы убедить родителей, подросток должен объяснить им, что он сможет достичь успеха не только в качестве киберспортсмена, но и в обучении. Для родителей это важно, так как они часто связывают хорошую учебу с успешной карьерой и стабильностью в будущем. Психолог отмечает, что это не всегда так, но изменение установок общества является сложной задачей, пишет ИА RuNews24.ru.

Шувалова рекомендует подростку объяснить родителям, что мир киберспорта не сводится только к видеоиграм и турнирам, а предлагает широкий спектр востребованных профессий, требующих сложных навыков и компетенций. Например, в сфере организации бизнеса и найма персонала есть спрос на менеджеров киберспортивных и около-киберспортивных активностей.

Другим эффективным способом влиять на родителей является демонстрация средних заработков в выбранной профессии, например, на сайтах по подбору персонала. При этом Шувалова советует использовать ресурсы, которым доверяют родители.

Помимо этого, психолог советует подростку создать у родителей доверие к образовательной среде и будущему профессиональному развитию. Она рекомендует получить поддержку выбранного учебного заведения, посетить день открытых дверей и познакомиться с будущими преподавателями, чтобы родители понимали уровень компетенций и значимость наставников.

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