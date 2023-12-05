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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Финики помогают уменьшить тревожность

5 декабря 2023, 07:21
Для устранения беспокойства рекомендуется ежедневное употребление фиников. Эти плоды содержат магний — важный минерал, который помогает расслабиться и снизить уровень стресса, как заявила психотерапевт Софи Кресс.

Исследования показали, что мыши, которые получают финики в своем рационе, имеют лучшую память, обучаемость и координацию движений, пишет ИА RuNews24.ru.

Кроме того, эти ягоды способны уменьшить чувство тревожности и снизить уровень бета-амилоида.

Однако, по словам психотерапевта, финики не могут заменить лекарственные препараты в борьбе с тревожностью и могут использоваться только как дополнительное средство.

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