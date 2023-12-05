Финики помогают уменьшить тревожность

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Исследования показали, что мыши, которые получают финики в своем рационе, имеют лучшую память, обучаемость и координацию движений, пишет ИА RuNews24.ru.
Кроме того, эти ягоды способны уменьшить чувство тревожности и снизить уровень бета-амилоида.
Однако, по словам психотерапевта, финики не могут заменить лекарственные препараты в борьбе с тревожностью и могут использоваться только как дополнительное средство.