Достать варежки и пуховики. В Башкирию нагрянут тридцатиградусные морозы

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В Башкирию придёт настоящая зимняя погода. Об этом сообщают в прогнозе Башгидрометцентра.
В середине рабочей недели жителей республики ждёт резкое похолодание. Завтра по нашим просторам пройдёт снежок, который будет поддуваться умеренным северным, северо-западным ветром. Ночью градусник покажет от -13 до -18 °C. Днём воздух незначительно прогреется — до -11, -16 °C.
Суровая башкирская зима придёт послезавтра. Осадки прекратятся, северный ветер останется умеренным, но столбики термометра заметно снизятся. На севере Башкирии 7 декабря ожидается ночное похолодание до -28, -33 °C. Днём — до -21, -26 °C. В остальной части региона ночью будут морозы от -20 до -25 °C, а днём — от -15 до -20 °C.