Достать варежки и пуховики. В Башкирию нагрянут тридцатиградусные морозы

Суровая башкирская зима придёт послезавтра. Осадки прекратятся, северный ветер останется умеренным, но столбики термометра заметно снизятся. На севере Башкирии 7 декабря ожидается ночное похолодание до -28, -33 °C. Днём — до -21, -26 °C. В остальной части региона ночью будут морозы от -20 до -25 °C, а днём — от -15 до -20 °C.