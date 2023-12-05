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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Достать варежки и пуховики. В Башкирию нагрянут тридцатиградусные морозы

Достать варежки и пуховики. В Башкирию нагрянут тридцатиградусные морозы

5 декабря 2023, 05:44
Фото: 1MI
Резкое похолодание начнётся в середине недели.

В Башкирию придёт настоящая зимняя погода. Об этом сообщают в прогнозе Башгидрометцентра.

В середине рабочей недели жителей республики ждёт резкое похолодание. Завтра по нашим просторам пройдёт снежок, который будет поддуваться умеренным северным, северо-западным ветром. Ночью градусник покажет от -13 до -18 °C. Днём воздух незначительно прогреется — до -11, -16 °C.

Суровая башкирская зима придёт послезавтра. Осадки прекратятся, северный ветер останется умеренным, но столбики термометра заметно снизятся. На севере Башкирии 7 декабря ожидается ночное похолодание до -28, -33 °C. Днём — до -21, -26 °C. В остальной части региона ночью будут морозы от -20 до -25 °C, а днём — от -15 до -20 °C.

#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Мороз#Зима#Экстремальные морозы в Башкирии#Идэль Гумеров
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