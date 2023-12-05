mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Человеку нужно получать восемь объятий в день

5 декабря 2023, 11:06
Врач-психолог Анастасия Кардиакос напомнила об исследовании, проведенном американским психотерапевтом Вирджинией Сатир, которое говорит о том, что для хорошего самочувствия необходимо обниматься как минимум четыре раза в день, для счастья — уже восемь раз, а для полного благополучия — более 12 раз.

Кардиакос подчеркнула, что когда мы близки с приятным нам человеком, наше тело вырабатывает окситоцин — гормон любви. Мы также ощущаем защищенность и заботу. Очень важно, чтобы была близость с тем, кто нас обнимает, так как в противном случае мы можем испытывать стресс. Принудительные объятия ничего хорошего не принесут, пишет ИА RuNews24.ru.

Психолог добавила, что потребность в объятиях связана с материнской любовью. Матери обнимают своих новорожденных детей, передавая им свое тепло и заботу, особенно когда детям страшно или больно.

Важно отметить, что можно обнимать себя самого, это также будет работать.

Подпишитесь
Снегопад в Уфе обернулся отставкой чиновников
Сегодня, 07:52
В Башкирии возле школы произошёл взрыв
Сегодня, 07:30
«Ещё неизвестно, где лежал». Мать ребёнка, которого ударили ножом, опасается инфекции
Сегодня, 06:48
Уфимские власти призвали горожан меньше пользоваться электричеством
Сегодня, 05:56
Достать варежки и пуховики. В Башкирию нагрянут тридцатиградусные морозы
Сегодня, 05:44
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
Вчера, 09:12