Человеку нужно получать восемь объятий в день

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Кардиакос подчеркнула, что когда мы близки с приятным нам человеком, наше тело вырабатывает окситоцин — гормон любви. Мы также ощущаем защищенность и заботу. Очень важно, чтобы была близость с тем, кто нас обнимает, так как в противном случае мы можем испытывать стресс. Принудительные объятия ничего хорошего не принесут, пишет ИА RuNews24.ru.
Психолог добавила, что потребность в объятиях связана с материнской любовью. Матери обнимают своих новорожденных детей, передавая им свое тепло и заботу, особенно когда детям страшно или больно.
Важно отметить, что можно обнимать себя самого, это также будет работать.