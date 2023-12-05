Человеку нужно получать восемь объятий в день

Врач-психолог Анастасия Кардиакос напомнила об исследовании, проведенном американским психотерапевтом Вирджинией Сатир, которое говорит о том, что для хорошего самочувствия необходимо обниматься как минимум четыре раза в день, для счастья — уже восемь раз, а для полного благополучия — более 12 раз.