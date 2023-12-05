Аналитик: курс доллара в ближайшие две недели ожидается на уровне 89—93 рубля

Кроме того, Лобода отметил, что налоговый период, который поддерживал рубль, закончился в ноябре, а новый налоговый период начнется только в конце декабря. В преддверии новогодних праздников в декабре увеличивается спрос на импортные товары, что повышает спрос на валюту со стороны импортеров. Есть также вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США 13 декабря. Все эти факторы сейчас работают на ослабление рубля.