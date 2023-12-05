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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Аналитик: курс доллара в ближайшие две недели ожидается на уровне 89—93 рубля

5 декабря 2023, 14:14
По словам Андрея Лободы, экономиста и директора по коммуникациям BitRiver, курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 92 рубля впервые с 13 ноября.

Он указал на несколько факторов, которые оказывают влияние на рубль. Во-первых, стоимость нефти падает, и цена на нефть марки Brent уже опустилась ниже 80 долларов за баррель. Это, в свою очередь, ведет к удешевлению российской нефти марки Urals. Для рубля такая ситуация является неблагоприятной, пишет RT.

Кроме того, Лобода отметил, что налоговый период, который поддерживал рубль, закончился в ноябре, а новый налоговый период начнется только в конце декабря. В преддверии новогодних праздников в декабре увеличивается спрос на импортные товары, что повышает спрос на валюту со стороны импортеров. Есть также вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США 13 декабря. Все эти факторы сейчас работают на ослабление рубля.

По мнению эксперта, курс доллара в ближайшие две недели ожидается в диапазоне от 89 до 93 рублей.

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