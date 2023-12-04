Жители Башкирии могут протестировать новую видеоплатформу для стриминга

— Развлекательные сервисы занимают в экосистеме МТС значительную долю, и сейчас важным направлением для нас становится развитие стриминговых сервисов. Также мы делаем ставку на поиск, поддержку и развитие молодых блогеров, стримеров и креаторов. В ближайшее время мы активно будем работать над тем, чтобы новая платформа стала максимально удобной для пользователей и создателей видеоконтента, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.