Жители Башкирии могут протестировать новую видеоплатформу для стриминга

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
NUUM — новая пользовательская видеоплатформа с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. NUUM доступен в web-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.
Уже сейчас в NUUM можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и креаторов, которые активно тестируют продукт, среди них: Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич) и многие другие.
Цель бета-тестирования — доработать ключевые функции совместно с пользователями и сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. Команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые 2-3 недели.
— Развлекательные сервисы занимают в экосистеме МТС значительную долю, и сейчас важным направлением для нас становится развитие стриминговых сервисов. Также мы делаем ставку на поиск, поддержку и развитие молодых блогеров, стримеров и креаторов. В ближайшее время мы активно будем работать над тем, чтобы новая платформа стала максимально удобной для пользователей и создателей видеоконтента, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Платформа будет интегрирована с ключевыми сервисами экосистемы МТС: МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетолог, МТС Big Data, CloudМТС и другие. В ее основе — технологическая инфраструктура МТС — одна из самых протяженных в России, которая может обеспечить максимальное качество видео для пользователей по всей стране.