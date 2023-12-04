Владимир Путин осмотрел павильоны выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. В мероприятиях выставки участвуют все регионы России, а также федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации, которые знакомят посетителей с основными достижениями страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.