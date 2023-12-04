Владимир Путин осмотрел павильоны выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
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Updated Сегодня, 14:57
Предполагается, что глава государства зайдет в павильоны, где собраны достижения всех регионов России. Позже, на полях форума гражданского участия «Мы вместе», объединившего 10 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 государств, президент планирует вручить премию «Волонтер года». Об этом сообщает ТАСС.
Международная выставка-форум «Россия» в таком формате проводится впервые с советских времен. Мероприятие нацелено на то, чтобы представить крупнейшие достижения страны в различных отраслях экономики, а также поддержать дальнейшее развитие международного сотрудничества.
Ряд павильонов на выставке знакомит гостей с проектами Сбербанка, ВЭБ.РФ, «Газпрома», VK, «Роснефти», «Сибура». Также посетители могут осмотреть экспозицию музеев ВДНХ и павильонов стран СНГ. Помимо выставки, здесь можно побывать на культурно-развлекательных и деловых мероприятиях, концертах, различных образовательных проектах.
Напомним, 29 марта 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении международной выставки-форума «Россия», направленной на демонстрацию главных достижений страны в различных отраслях экономики. В этом же указе содержалось поручение сформировать организационный комитет по проведению выставки. Руководителем комитета назначили первого замглавы Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. В мероприятиях выставки участвуют все регионы России, а также федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации, которые знакомят посетителей с основными достижениями страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.