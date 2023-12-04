В Уфе готовится к открытию самый большой ледовый каток

Ранее министр ЖКХ республики Ирина Голованова раскрыла подробности подготовки к новогодним праздникам в Башкирии. По её словам, праздничную иллюминацию планируется включить в срок до 9 декабря, до 20 декабря установят новогодние елки, а к 23 декабря в республике должны будут открыться новогодние городки.