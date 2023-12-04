В Уфе готовится к открытию самый большой ледовый каток

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Ледовый каток площадью 17 тысяч квадратных метров откроется в Уфе во вторник, пятого декабря по адресу ул. Александра Невского, 17 — стадион «Строитель».
В будние дни, кроме понедельника, каток доступен для посещения с 17:00 до 21:00. В выходные и праздничные дни — с 12:00 до 21:00.
Всего в этом году в Уфе планируется открытие 32 ледовых катков и 90 хоккейных коробок.
Ранее министр ЖКХ республики Ирина Голованова раскрыла подробности подготовки к новогодним праздникам в Башкирии. По её словам, праздничную иллюминацию планируется включить в срок до 9 декабря, до 20 декабря установят новогодние елки, а к 23 декабря в республике должны будут открыться новогодние городки.