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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Депутаты Башкирии предложили увеличить размер штрафа за тонировку в 6 раз

В Башкирии размер штрафа за темную тонировку стекол в авто могут увеличить в 6 раз

4 декабря 2023, 13:11
Фото: Midjourney

Депутаты Башкирии предложили увеличить размер штрафа за тонировку в 6 раз

14 декабря в Курултае состоится рассмотрение инициативы о внесении федерального законопроекта, который направлен на ужесточение наказания для водителей, нарушающих нормы использования тонированных стекол. Эти поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях будут направлены в Госдуму.

Депутаты Курултая выступили с предложением увеличить штраф за темную тонировку стекол на автомобилях в шесть раз. На сегодняшний день штраф за правонарушение составляет 500 рублей. Размер штрафа был установлен еще 13 лет назад. Таким образом, депутаты предлагают увеличить сумму штрафа до 3 000 рублей, а в случае повторного нарушения — до 5 000.

Отметим, что согласно нормативным данным, свет передних стекол автомобилей не должен пропускать ниже 70%, в противном случае затемнение ухудшает видимость на дороге.

#Общество#Город#Башкирия#Автомобиль#Депутаты#Транспорт#Азамат Нухов#Курултай
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