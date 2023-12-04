В Башкирии размер штрафа за темную тонировку стекол в авто могут увеличить в 6 раз

Депутаты Курултая выступили с предложением увеличить штраф за темную тонировку стекол на автомобилях в шесть раз. На сегодняшний день штраф за правонарушение составляет 500 рублей. Размер штрафа был установлен еще 13 лет назад. Таким образом, депутаты предлагают увеличить сумму штрафа до 3 000 рублей, а в случае повторного нарушения — до 5 000.