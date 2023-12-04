В Башкирии не нашли подрядчика для ремонта 14 км дороги за 337,3 млн руб

В Башкирии не нашлось подрядчика для выполнения ремонтных работ на участке трассы Сибай — Акъяр протяженностью 14 км. Начальная максимальная цена контракта составляет 337,3 млн руб. Конкурс на предоставление услуг по ремонту дорожного полотна был объявлен в ноябре текущего года, однако на участие в нем не было подано ни одной заявки.



Как следует из конкурсных материалов, подрядчик должен был выполнить ремонтные работы с июня 2024 по декабрь 2025 года. Финансирование проекта должно осуществляться за счет средств из регионального бюджета.