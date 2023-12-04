mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Стала известна минимальная сумма выживания в Башкирии

В Башкирии аналитики назвали сумму, необходимую людям для выживания

4 декабря 2023, 05:35
Фото: 1MI

Стала известна минимальная сумма выживания в Башкирии

Данные о стоимости фиксированного набора потребительских товаров были опубликованы в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении страны от Росстата.

В октябре текущего года аналитики обновили информацию о стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в регионах страны.

Обнародованные в ежемесячном обзоре данные показывают, что в октябре для поддержания простого уровня жизни в Башкирии требовалось примерно 18,9 тысячи рублей. Это на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует о подорожании набора базовых товаров и услуг.

Наиболее затратный для проживания и потребления товаров оказался Чукотский автономный округ, где расходы на аналогичные нужды достигли 35,2 тысяч рублей.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
В Башкирии хотят купить видеокамеры для защиты военкоматов
Вчера, 06:28
Стало известно количество погибших на рабочих местах в Башкирии
Вчера, 05:17
В Башкирии продолжают дорожать яйца
1 декабря, 06:12
Полиция начала разбирательства в связи с наездом мусоровоза на пенсионера в Уфе
Вчера, 10:59
«ЗОРГЕ. ПРЕМЬЕР» – любуемся новой жемчужиной Уфы
29 ноября, 07:18