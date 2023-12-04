В Башкирии аналитики назвали сумму, необходимую людям для выживания

Обнародованные в ежемесячном обзоре данные показывают, что в октябре для поддержания простого уровня жизни в Башкирии требовалось примерно 18,9 тысячи рублей. Это на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует о подорожании набора базовых товаров и услуг.