В Башкирии аналитики назвали сумму, необходимую людям для выживания

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
В октябре текущего года аналитики обновили информацию о стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в регионах страны.
Обнародованные в ежемесячном обзоре данные показывают, что в октябре для поддержания простого уровня жизни в Башкирии требовалось примерно 18,9 тысячи рублей. Это на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует о подорожании набора базовых товаров и услуг.
Наиболее затратный для проживания и потребления товаров оказался Чукотский автономный округ, где расходы на аналогичные нужды достигли 35,2 тысяч рублей.