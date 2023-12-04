Уфимцы станут свидетелями уникального природного явления

В этом году наблюдению максимума Геминид помешает убывающая Луна. Она взойдёт в 11 вечера и будет видна всю ночь. Так что лучшее время для наблюдения максимума Геминид в этом году с наступлением темноты и до 23-х часов — до восхода Луны.