Уфимцы станут свидетелями уникального природного явления

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Жители Уфы смогут увидеть метеорный поток Геминид с 4 по 17 декабря. В этом году астрономические прогнозы указывают на то, что апогей звездного дождя Геминидов предположительно произойдет в период между вечером 14 декабря и утром 15 декабря, с потенциалом до 150 метеоров в час на пике активности.
Лучшие условия для наблюдения — это темное небо подальше от городской световой засоренности, что увеличивает шансы увидеть больше метеоров, сообщает Уфимский городской планетарий.
В этом году наблюдению максимума Геминид помешает убывающая Луна. Она взойдёт в 11 вечера и будет видна всю ночь. Так что лучшее время для наблюдения максимума Геминид в этом году с наступлением темноты и до 23-х часов — до восхода Луны.
Ранее Mkset сообщал о уникальном явлении. Жители Башкирии, 25 ноября, могли наблюдать невооружённым глазом Юпитер и Луну, находящиеся рядом друг с другом.