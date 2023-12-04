Уфимцам предложили купить фото 106-летней давности

Напомним, ранее на той же площадке появились объявления о продаже аквариума для экзотических рыб за полмиллиона рублей и бутылке элитного коньяка. Так, хрустальная бутылка Hennessy (без содержимого) обойдется уфимцам в 75 тысяч рублей.