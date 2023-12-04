Уфимцам предложили купить фото 106-летней давности

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Старинные фото были выставлены на продажу в Уфе. По словам автора объявления, фотографии датируются 1917 годом. Цена вопроса — семь тысяч рублей.
На самих фото запечатлена группа мужчин в мундирах с оружием. Автор отмечает, что на оборотной стороне фото имеется надпись, уточняющая инициалы мужчин.
Напомним, ранее на той же площадке появились объявления о продаже аквариума для экзотических рыб за полмиллиона рублей и бутылке элитного коньяка. Так, хрустальная бутылка Hennessy (без содержимого) обойдется уфимцам в 75 тысяч рублей.