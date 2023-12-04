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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Фотографии столетней давности выставили на продажу в Уфе

Уфимцам предложили купить фото 106-летней давности

4 декабря 2023, 11:46
Фото: 1MI

Фотографии столетней давности выставили на продажу в Уфе

Объявление было опубликовано на площадке Avito.ru

Старинные фото были выставлены на продажу в Уфе. По словам автора объявления, фотографии датируются 1917 годом. Цена вопроса — семь тысяч рублей.

Фото: Avito.ru

На самих фото запечатлена группа мужчин в мундирах с оружием. Автор отмечает, что на оборотной стороне фото имеется надпись, уточняющая инициалы мужчин.

Фото: Avito.ru

Напомним, ранее на той же площадке появились объявления о продаже аквариума для экзотических рыб за полмиллиона рублей и бутылке элитного коньяка. Так, хрустальная бутылка Hennessy (без содержимого) обойдется уфимцам в 75 тысяч рублей.

#Азамат Нухов
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