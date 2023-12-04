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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Взлет самолета, летевшего в Уфу, отменили из-за технической неисправности

Техническую неисправность во время взлета выявили на самолете, летевшем в Уфу

4 декабря 2023, 09:15
Фото: 1MI

Взлет самолета, летевшего в Уфу, отменили из-за технической неисправности

Подробности сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.

По информации тг-канала, инцидент произошел коло 11:30 по московскому времени в аэропорту Нарьян-Мара. Эксплуатантом самолета, выполнявшего рейс RLU258 Нарьян-Мар — Уфа, является АО АК «РусЛайн».

Взлет воздушного судна был прерван ввиду технической неисправности. Об обнаруженной после получения разрешения на взлет неполадке сообщил капитан самолета, после чего воздушное судно вынуждено было вернуться на стоянку.

Напомним, ранее самолет, вылетевший из Уфы в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург), был вынужден уйти на второй круг из-за технической неисправности, возникшей на другом воздушном судне.

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