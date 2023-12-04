Техническую неисправность во время взлета выявили на самолете, летевшем в Уфу

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
По информации тг-канала, инцидент произошел коло 11:30 по московскому времени в аэропорту Нарьян-Мара. Эксплуатантом самолета, выполнявшего рейс RLU258 Нарьян-Мар — Уфа, является АО АК «РусЛайн».
Взлет воздушного судна был прерван ввиду технической неисправности. Об обнаруженной после получения разрешения на взлет неполадке сообщил капитан самолета, после чего воздушное судно вынуждено было вернуться на стоянку.
Напомним, ранее самолет, вылетевший из Уфы в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург), был вынужден уйти на второй круг из-за технической неисправности, возникшей на другом воздушном судне.