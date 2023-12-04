Самый большой каток, штрафы за тонировку и видеонаблюдение за 5 млн рублей в Уфе

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Аналитики обновили информацию о стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в регионах страны. Обнародованные в ежемесячном обзоре данные показывают, что в октябре для поддержания простого уровня жизни в Башкирии требовалось примерно 18,9 тысячи рублей. Это на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует о подорожании набора базовых товаров и услуг.
Госкомпании из Башкирии требуется более 70 камер видеонаблюдения. На сайте госзакупок появился лот на видеокамеры и видеосервера за 5 млн 114,6 тыс руб. В описании говорится, что речь идёт об «аппаратно-программном комплексе „Безопасный город“ с архивом хранения данных в зданиях военных комиссариатов, военно-учётных столов и на прилегающих к ним территориях».
Министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова раскрыла подробности подготовки к новогодним праздникам в Башкирии. По её словам, праздничную иллюминацию планируется включить в срок до 9 декабря, до 20 декабря установят новогодние елки, а к 23 декабря в республике должны будут открыться новогодние городки. Также с пятого декабря в Уфе откроется для помещения самый большой ледовый каток в городе — площадь катка на стадионе «Строитель», по информации мэрии Уфы, составляет 17 тысяч кв. м.
В Башкирии не нашлось подрядчика для выполнения ремонтных работ на участке трассы Сибай — Акъяр протяженностью 14 км. Начальная максимальная цена контракта составляет 337,3 млн руб. Конкурс на предоставление услуг по ремонту дорожного полотна был объявлен в ноябре текущего года, однако на участие в нем не было подано ни одной заявки.
Депутаты Курултая выступили с предложением увеличить штраф за темную тонировку стекол на автомобилях в шесть раз. На сегодняшний день штраф за правонарушение составляет 500 рублей. Размер штрафа был установлен еще 13 лет назад. Таким образом, депутаты предлагают увеличить сумму штрафа до 3 000 рублей, а в случае повторного нарушения — до 5 000.