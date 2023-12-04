Самый большой каток, штрафы за тонировку и видеонаблюдение за 5 млн рублей в Уфе

Министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова раскрыла подробности подготовки к новогодним праздникам в Башкирии. По её словам, праздничную иллюминацию планируется включить в срок до 9 декабря, до 20 декабря установят новогодние елки, а к 23 декабря в республике должны будут открыться новогодние городки. Также с пятого декабря в Уфе откроется для помещения самый большой ледовый каток в городе — площадь катка на стадионе «Строитель», по информации мэрии Уфы, составляет 17 тысяч кв. м.