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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

В Башкирии число заболевших ОРВИ растёт

Роспотребнадзор раскрыл данные о заболеваемости ОРВИ среди жителей Башкирии

4 декабря 2023, 05:53
Фото: 1MI

В Башкирии число заболевших ОРВИ растёт

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора РБ.

За последние семь дней в Башкирии был зафиксирован всплеск заболеваемости респираторными инфекциями, с общим числом более 29 тысяч случаев, что на 18,6% превышает показатели предыдущей недели. Дети составляют значительную часть заболевших, их доля достигает 45,2%.

Роспотребнадзор РБ также подчеркивает, что текущая ситуация с гриппом и другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей остается в рамках прогнозируемых значений.

В Ведомстве напомнили, что в случае, когда число учащихся с симптомами респираторных заболеваний превышает 20% в классе или школьном учреждении, руководство имеет полномочия принять меры, включая переход на онлайн-формат обучения или досрочное окончание занятий. Введение таких мер возможно по согласованию с предложениями Роспотребнадзора, направленными на предотвращение дальнейшего распространения инфекций среди школьников.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#ОРВИ#Виалина Ахсанова
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