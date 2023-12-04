Роспотребнадзор раскрыл данные о заболеваемости ОРВИ среди жителей Башкирии

В Ведомстве напомнили, что в случае, когда число учащихся с симптомами респираторных заболеваний превышает 20% в классе или школьном учреждении, руководство имеет полномочия принять меры, включая переход на онлайн-формат обучения или досрочное окончание занятий. Введение таких мер возможно по согласованию с предложениями Роспотребнадзора, направленными на предотвращение дальнейшего распространения инфекций среди школьников.