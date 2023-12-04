Роспотребнадзор раскрыл данные о заболеваемости ОРВИ среди жителей Башкирии

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
За последние семь дней в Башкирии был зафиксирован всплеск заболеваемости респираторными инфекциями, с общим числом более 29 тысяч случаев, что на 18,6% превышает показатели предыдущей недели. Дети составляют значительную часть заболевших, их доля достигает 45,2%.
Роспотребнадзор РБ также подчеркивает, что текущая ситуация с гриппом и другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей остается в рамках прогнозируемых значений.
В Ведомстве напомнили, что в случае, когда число учащихся с симптомами респираторных заболеваний превышает 20% в классе или школьном учреждении, руководство имеет полномочия принять меры, включая переход на онлайн-формат обучения или досрочное окончание занятий. Введение таких мер возможно по согласованию с предложениями Роспотребнадзора, направленными на предотвращение дальнейшего распространения инфекций среди школьников.