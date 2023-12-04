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РЭО опубликовал список победителей «Зеленой премии — 2023»

РЭО опубликовал список победителей «Зеленой премии — 2023»

4 декабря 2023, 13:33
Фото: 1MI
В этом году на рассмотрение жюри подали более 3800 заявок. Среди конкурсантов были не только представители организаций и компаний, но и активисты. Общая сумма денежных призов составила 5,8 млн рублей.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, экологическая ситуация в России за 3 года проведения премии улучшилась. Также она отметила увеличение количества проектов, ориентированных на рециклинг отходов. В 2021 году на премию было подано 1000 заявок, в 2023-м — почти 4000, сообщает properm.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что премия — не только про цифры, но и про вклад жителей России в защиту окружающей среды. И маленькие, и большие проекты направлены на изменение поведения граждан на более экологически осознанное.

В этом году в конкурсе было 6 номинаций, среди которых проекты в области культуры и медиа, а также образовательные. Закрытая номинация «Регионы России», или «Зеленый рейтинг», проводилась на основе методологии РЭО, включающей статистические данные и результаты соцопроса.

Каждый из победителей в категориях «Культурные и медийные проекты», «Образовательные проекты», «Общественные и волонтерские проекты» получил денежный приз в размере от 57 000 до 350 000 рублей.

В составе жюри были представители госструктур, занимающихся проблемами экологии, бизнеса и научной среды. Они отбирали проекты, которых предполагают масштабность и широкую вовлеченность населения, а также возможность распространения на всю страну.

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