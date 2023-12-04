РЭО опубликовал список победителей «Зеленой премии — 2023»

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, экологическая ситуация в России за 3 года проведения премии улучшилась. Также она отметила увеличение количества проектов, ориентированных на рециклинг отходов. В 2021 году на премию было подано 1000 заявок, в 2023-м — почти 4000, сообщает properm.ru.