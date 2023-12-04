РЭО: Москва и МО второй год подряд становятся лучшими в сфере обращения с ТКО

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, «Зелёный рейтинг» — инструмент оценки вклада субъектов РФ и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО. Он помогает анализировать развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в субъектах РФ в динамике. Это способствует реформированию отрасли и выстраиванию в стране экономики замкнутого цикла.