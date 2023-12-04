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Updated Сегодня, 12:32

РЭО: Москва и МО второй год подряд становятся лучшими в сфере обращения с ТКО

РЭО: Москва и МО второй год подряд становятся лучшими в сфере обращения с ТКО

4 декабря 2023, 12:32
Фото: 1MI
В тройку регионов-лидеров в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами вошли Москва, Подмосковье, Нижегородская и Тульская область.

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что рейтинг сформирован в номинации «Регионы России» «Зеленой премии — 2023», организованной РЭО, пишет newsnn.ru.

Сообщается, что в этом году для оценки участников рейтинга использовали 8 критериев. Среди них: динамика показателей обработки и утилизации ТКО, охват населения раздельным сбором и бесперебойность оказания услуг по обращению с ТКО.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, «Зелёный рейтинг» — инструмент оценки вклада субъектов РФ и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО. Он помогает анализировать развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в субъектах РФ в динамике. Это способствует реформированию отрасли и выстраиванию в стране экономики замкнутого цикла.

В рейтинг также включены результаты соцопросов россиян и данные статистики. Это позволяет не только анализировать цифры, но и оценивать социальное настроение по поводу изменений в сфере обращения с ТКО.

Статистика учитывает данные Российского экологического оператора, территориальных схем по обращению с отходами, сведения федеральных и региональных органов исполнительной власти и не только.

Телефонный опрос (CATI) проводился по специально разработанной выборке в мае–июне 2023 года среди граждан РФ в возрасте от 18 лет и старше. В опросе участвовали более 30 000 человек из всех субъектов РФ.

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