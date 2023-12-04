Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Уже несколько лет подряд при поддержке ООО «Башкирская медь» школьники Хайбуллинского района имеют уникальную возможность улучшить свои знания по математике, физике, химии и другим точным наукам, обучаясь в «Инженерной школе». Со стороны «Башмеди» это своеобразные инвестиции в будущее, ведь данная программа направлена на подготовку квалифицированных специалистов, начиная со школьной скамьи. В этой школе ребята не только получают дополнительные знания по предметам, но и знакомятся с основными производственными процессами на промышленных предприятиях, узнают о востребованных профессиях, учатся применять полученные навыки на практике.
В этом году под кураторством ООО «Башкирская медь» учащимися «Инженерной школы» стали 56 детей из сёл Акъяр, Подольск, Целинное, Уфимский.
Отрадно то, что торжественная церемония прошла в здании обновленной после капитального ремонта школы с. Уфимский. Непосредственное участие в ремонте приняло и ООО «Башкирская медь». В прошлом году предприятие выделило более 9 млн рублей на приобретение и установку модульного здания общепита, где сейчас расположились школьная кухня и всевозможные подсобные помещения для обеспечения учеников горячим питанием. В текущем году «Башмедь» выделило еще 15 млн рублей на обновление школы. Благодаря этим средствам отремонтированы подземная теплотрасса, сети отопления, водопровод и канализация, кровля, входная группа, гимнастический зал, установлена современная пожарная сигнализация, закуплена мебель для интерната. Кроме того, «Башмедь» оказала помощь в благоустройстве пришкольной территории.
Всего же в 2023 году горнорудное предприятие выделило на благотворительные цели 55 млн рублей, основная часть из которых — помощь детским учреждениям. Так, на строительство новых корпусов в детском лагере «Аксарлак» выделено 8 млн рублей. В размере 6,5 млн рублей профинансировано возведение пристройки к зданию школы и детского сада в д. Петропавловский. На благоустройство территории детского сада «Буратино» в с. Татыр-Узяк выделено 6 млн рублей. На аналогичные работы в детском саду «Шатлык» в с. Акъяр — 2,5 млн рублей. Еще на 1 млн рублей предприятие профинансировало капитальный ремонт спортзала в с. Байгускарово.
Кроме того, в рамках софинансирования «Башмедь» направило 1 млн рублей на ремонт клуба в с. Первомайск. В с. Подольск заасфальтирована ул. Гагарина и построена летняя крытая сцена для проведения различных мероприятий на общую сумму 1,8 млн рублей. Также в Подольске на средства «Башмеди» организованы несколько концертов и спортивных мероприятий.
Не остаются в стороне и духовные проекты. Если в прошлом году «Башмедь» завершила строительство православного храма «Всецарица» в с. Акъяр, то в этом выделены средства и приобретено газовое оборудование для мечети «Амина» в с. Татыр-Узяк.
Один из воплощенных экологических проектов текущего года — зарыбление Бузавлыкского водохранилища.
В реализацию различных проектов в рамках программ поддержки местных инициатив населенных пунктов Хайбуллинского района «Башмедь» вложила 1,5 млн рублей. Регулярно предприятие выделяет технику и ГСМ для отсыпки, грейдирования и расчистки дорог в близлежащих населенных пунктах.
При помощи предприятия проведены крупные мероприятия «Сабантуй» — не только в Хайбуллинском, но и в Зилаирском и в Баймакском районах.
Отдельной строкой идет помощь на поддержку школьников и студентов, проведение различных олимпиад и конкурсов для образовательных учреждений. Только в текущем году на эти цели выделено более 4,5 млн. рублей.
Останавливаться на этом ООО «Башкирская медь» не намерено. В 2024 году предприятие планирует направить на благотворительные цели не менее 57 млн рублей.