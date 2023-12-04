Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»

Отрадно то, что торжественная церемония прошла в здании обновленной после капитального ремонта школы с. Уфимский. Непосредственное участие в ремонте приняло и ООО «Башкирская медь». В прошлом году предприятие выделило более 9 млн рублей на приобретение и установку модульного здания общепита, где сейчас расположились школьная кухня и всевозможные подсобные помещения для обеспечения учеников горячим питанием. В текущем году «Башмедь» выделило еще 15 млн рублей на обновление школы. Благодаря этим средствам отремонтированы подземная теплотрасса, сети отопления, водопровод и канализация, кровля, входная группа, гимнастический зал, установлена современная пожарная сигнализация, закуплена мебель для интерната. Кроме того, «Башмедь» оказала помощь в благоустройстве пришкольной территории.