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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Радий Хабиров рассказал о модернизации поликлиник в Уфе

Радий Хабиров рассказал о модернизации поликлиник в Уфе

4 декабря 2023, 08:03
Фото: 1MI
Об этом он сообщил на оперативном совещании Правительства Республики Башкортостан

Радий Хабиров на оперативном совещании Правительства Республики Башкортостан рассказал о программе модернизации первичного звена медицины в Уфе. Предполагается, что по итогам этой работы, в столице Башкирии не должно остаться «плохих» поликлиник.

«На следующий год пол миллиарда мы уже заложили, и в последующие годы, если всё будет выдерживать, по 1,5 млрд на поликлиники ежегодно именно на первичку Уфы.», — рассказал Радий Хабиров.

Радий Хабиров также отметил, что в поликлиниках, в первую очередь должен был сделан хороший капитальный ремонт.

#Общество#Город#Башкирия#Медицина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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