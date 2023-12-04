Радий Хабиров рассказал о модернизации поликлиник в Уфе

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Радий Хабиров на оперативном совещании Правительства Республики Башкортостан рассказал о программе модернизации первичного звена медицины в Уфе. Предполагается, что по итогам этой работы, в столице Башкирии не должно остаться «плохих» поликлиник.
«На следующий год пол миллиарда мы уже заложили, и в последующие годы, если всё будет выдерживать, по 1,5 млрд на поликлиники ежегодно именно на первичку Уфы.», — рассказал Радий Хабиров.
Радий Хабиров также отметил, что в поликлиниках, в первую очередь должен был сделан хороший капитальный ремонт.