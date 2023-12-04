Психолог Наумова рассказала, от каких новогодних подарков лучше воздержаться

Специалист рассказала, что подарки нужно выбирать, ориентируясь на предпочтения ваших близких. Человека, не любящего сюрпризы, можно спросить прямо о том, что бы он хотел получить в подарок. Еще один вариант — отправиться за покупками вместе и приобрести желаемый презент. Выбирая подарок для девушки, можно обратить внимание на новинки парфюмерии и уходовой косметики. Молодому человеку скорее всего подойдет такой подарок, как стильный аксессуар.