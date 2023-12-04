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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Психолог Наумова рассказала, от каких новогодних подарков лучше воздержаться

4 декабря 2023, 17:05
Психолог Наумова не рекомендует россиянам дарить на Новогодние праздники бытовую технику и прочие подарки, касающиеся совместного быта.

Согласно мнению психолога, семейного психотерапевта Натальи Наумовой, не следует дарить своим близким на Новый год пылесосы, сковородки и утюги. Людям, ведущим общее хозяйство, специалист рекомендует выбирать подарки, свидетельствующие о заботе о человеке.

Наумова подчеркнула, что бытовую технику, посуду и прочие подобные вещи лучше просто приобрести для семьи. На Новый год не следует дарить подарки, напоминающие о текущих заботах. Такой презент может стать для человека дополнительным стрессовым фактором. Об этом сообщает NEWS.ru.

Специалист рассказала, что подарки нужно выбирать, ориентируясь на предпочтения ваших близких. Человека, не любящего сюрпризы, можно спросить прямо о том, что бы он хотел получить в подарок. Еще один вариант — отправиться за покупками вместе и приобрести желаемый презент. Выбирая подарок для девушки, можно обратить внимание на новинки парфюмерии и уходовой косметики. Молодому человеку скорее всего подойдет такой подарок, как стильный аксессуар.

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