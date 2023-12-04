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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

ПСБ предложил клиентам СМП Банка новые финансовые инструменты

ПСБ предложил клиентам СМП Банка новые финансовые инструменты

4 декабря 2023, 06:35
Фото: 1MI
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В начале 2024 года ПСБ планирует присоединить СМП Банк, следует из их сообщений. В результате интеграции клиенты СМП Банка получают доступ к современной финансовой инфраструктуре системно значимого федерального банка ПСБ.

Теперь розничные клиенты СМП Банка могут рефинансировать свой потребительский кредит в банке ПСБ. Размер предодобренной суммы составит от 100 000 рублей до 5 000 000 рублей по ставке от 8,5% годовых на срок от 12 до 60 месяцев. Часть средств при необходимости клиент может получить наличными. Оформить услугу рефинансирования можно в любом офисе ПСБ и в нескольких отделениях СМП Банка. Услуга бесплатна.

Также клиенты СМП Банка могут воспользоваться преимуществами зарплатного проекта от ПСБ. Существенный плюс зарплатной карты ПСБ — оплата без комиссии коммунальных услуг, сотовой связи, интернета, а также налогов, штрафов ГИБДД, пеней и других платежей в бюджетную систему РФ.

Крупным предприятиям, малому и среднему бизнесу ПСБ предлагает расчетное обслуживание по выгодным тарифам, современные цифровые инструменты и привлекательные условия финансирования, в том числе льготное кредитование, кредитование с инвестиционными целями — на модернизацию и переоборудование производства, финансирование гособоронзаказа, банковские гарантии, контрактное финансирование. Корпоративные клиенты ПСБ могут управлять своими финансовыми потоками через удобную систему дистанционного обслуживания PSB Corporate.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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