ПСБ предложил клиентам СМП Банка новые финансовые инструменты

Теперь розничные клиенты СМП Банка могут рефинансировать свой потребительский кредит в банке ПСБ. Размер предодобренной суммы составит от 100 000 рублей до 5 000 000 рублей по ставке от 8,5% годовых на срок от 12 до 60 месяцев. Часть средств при необходимости клиент может получить наличными. Оформить услугу рефинансирования можно в любом офисе ПСБ и в нескольких отделениях СМП Банка. Услуга бесплатна.