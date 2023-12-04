Подведены итоги третьего Конгресса молодых ученых

В конгрессе участвовали около 1,9 тысячи человек — это представители университетов из 85 регионов РФ и 36 иностранных государств, таких как Армения, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Республика Беларусь, Республика Куба, ЮАР и других.