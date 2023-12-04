Подведены итоги третьего Конгресса молодых ученых

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Перед началом встречи президента ознакомили с успехами российского научного приборостроения: массовым оборудованием и сложным высокотехнологичным. Путин отметил, что российские ученые высокими темпами обеспечивают технологический суверенитет от западных стран, передает 56orb.ru.
В конгрессе участвовали около 1,9 тысячи человек — это представители университетов из 85 регионов РФ и 36 иностранных государств, таких как Армения, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Республика Беларусь, Республика Куба, ЮАР и других.
В деловую программу конгресса вошли 157 мероприятий. В обсуждении ключевых задач, которые стоят перед современной наукой, участвовали более 730 спикеров — известных в мире экспертов, предпринимателей и чиновников.
Сессии затронули весь спектр тем и направлений — научных, популяризаторских, креативных. Состоялось много профильных сессий по медицине, климату, космической тематике. На конгрессе состоялось подписание 23 соглашений по разным направлениям сотрудничества.
Организаторами Конгресса молодых ученых выступили Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.
Информационный партнер конгресса — медиахолдинг 1MI.