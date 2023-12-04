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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Подведены итоги третьего Конгресса молодых ученых

Подведены итоги третьего Конгресса молодых ученых

4 декабря 2023, 09:35
Фото: youngscientists2023.riamediabank.ru
В Сочи с 28 по 30 ноября на федеральной территории «Сириус» состоялось важнейшее научное событие года — III Конгресс молодых ученых. Его ключевым мероприятием организаторы назвали встречу Владимира Путина с молодыми учеными.

Перед началом встречи президента ознакомили с успехами российского научного приборостроения: массовым оборудованием и сложным высокотехнологичным. Путин отметил, что российские ученые высокими темпами обеспечивают технологический суверенитет от западных стран, передает 56orb.ru.

В конгрессе участвовали около 1,9 тысячи человек — это представители университетов из 85 регионов РФ и 36 иностранных государств, таких как Армения, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Республика Беларусь, Республика Куба, ЮАР и других.

В деловую программу конгресса вошли 157 мероприятий. В обсуждении ключевых задач, которые стоят перед современной наукой, участвовали более 730 спикеров — известных в мире экспертов, предпринимателей и чиновников.

Сессии затронули весь спектр тем и направлений — научных, популяризаторских, креативных. Состоялось много профильных сессий по медицине, климату, космической тематике. На конгрессе состоялось подписание 23 соглашений по разным направлениям сотрудничества.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступили Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Информационный партнер конгресса — медиахолдинг 1MI.

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