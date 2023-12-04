«Планов очень много»: в министерстве туризма Сахалина озвучили планы на 2024 год

Posted 4 декабря, 08:53
Published 4 декабря, 08:53
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Кроме того, и местные жители стремятся узнать больше о родных островах. Как обеспечивается привлекательность региона для гостей, рассказал ведущий советник министерства туризма Сахалинской области Иван Шевченко.
— Иван, здравствуйте. В этом году в Сахалинской области поставлен новый рекорд по туристическим поездкам — более 300 тысяч путешествий по островам. Расскажите, какие достопримечательности островного региона стали самыми востребованными?
— В первую очередь я хочу уточнить: когда мы говорим о таких больших цифрах, речь идет не только о приезжих гостях, но и об островитянах, которым интересно узнавать новое о своем регионе. По нашим данным, в этом году сахалинцы совершили более 500 туристических поездок на автомобилях только в северные районы, по средней части Сахалина и югу острова их гораздо больше. Статистика Росстата говорит о том, что количество туристических поездок выросло почти на 46% — если в прошлом году было 237 тысяч таких путешествий с января по август, то в 2023 году уже 349 тысяч. Конечно, с наступлением осени этот темп снизится, но рекорд 2022 года мы уже обошли.
Что касается конкретных достопримечательностей, выделить одну невозможно: каждый уголок Сахалина по-своему прекрасен. Но пул наиболее популярных направлений, конечно же, есть. Большинство из них — это юг Сахалина. Возьмем, к примеру, маяк Анива: только к 15 ноября, когда официально закроется сезон навигации, туристические компании перестанут возить туда туристов. Популярность этого места выросла многократно: если еще 3 года назад лодки к маяку ходили только по выходным дням, то сейчас — практически каждый день с 15 апреля по 15 ноября. Ежегодно растет количество путешественников и, соответственно, количество предпринимателей, готовых предоставить такие услуги. У них есть лицензии на перевозку пассажиров, они соблюдают необходимые требования безопасности.
Из других маршрутов не могу не отметить бухту Тихую, которая всегда популярна — и зимой, и летом туда приезжают гости. Клоковский водопад пользуется популярностью у туристов, побережье Охотского моря в Корсаковском районе, лагуна Буссе.
— Одной из точек притяжения для туристов становятся Курильские острова. Скажите, какие там шаги предпринимаются для развития туризма?
Про Курильские острова я даже не говорю: там бешеный спрос, просто небывалый ажиотаж, который сохраняется в последние три года. И аналитика, которую мы получаем из официальных источников, и неофициальные данные — все говорит о том, что там действительно очень много гостей. Итуруп, Кунашир, Шикотан — это ядро туристической индустрии на Курильских островах. Многие местные жители, у которых есть автомобили, в летний сезон занимаются обслуживанием туристического потока. Появилось много индивидуальных предпринимателей, которые оказывают экскурсионные услуги в течение одного дня. Знаю, загрузка гостиниц там огромная. Но сейчас у нас идет активная работа с бизнесом по строительству новых отелей. Также возводятся некапитальные средства размещения: глэмпинги, кемпинги. Есть устойчивый спрос, и формируется предложение.
— Говоря о работе с бизнесом, вы имеете в виду государственную поддержку?
— В первую очередь, конечно. Государственная поддержка развития туризма у нас есть. В Сахалинской области разработаны и реализуются программы поддержки предпринимателей, в том числе в сфере туризма и гостеприимства. Желающих получить помощь очень много. У нас есть и грантовые конкурсы, и субсидиарная поддержка. Кроме того, не могу не напомнить о большом вкладе центра «Мой бизнес» — они помогают бизнесу получить льготные займы, оформить поручительство или субсидию на закупку оборудования, компенсацию расходов. Конечно, предполагается, что и сам бизнесмен что-то вкладывает, а не полностью развивается на государственные деньги. Бизнес и власть в этом направлении работают совместно. Кроме того, важным аспектом является улучшение качества сервиса. С 2022 года введена процедура аттестации экскурсоводов, ранее мы проводили добровольную аттестацию. Ежегодно с различными структурами организовываем повышение квалификации сотрудников туристической отрасли, проводим обучающие семинары.
— Поделитесь приоритетными планами на 2024 год? Как министерство туризма планирует увеличивать поток гостей?
— Планов очень много. Но в первую очередь, конечно, это совместная работа с муниципальными властями. К примеру, в следующем году в районах продолжат обустраивать зоны отдыха у воды. Также уделять внимания дорогам к туристическим достопримечательностям. К примеру, в сторону Лагуны Буссе и мысу Птичий. Первая ласточка в 2023 году — дорога к мысам Великан и Птичий. В связи с тем, что это один из приоритетных наших маршрутов, была выделена субсидия Корсаковскому городскому округу, чтобы они начали приводить в порядок дорогу в данном направлении. В 2024 году эта работа будет продолжена. Например, в Макаровском городском округе дорога к бухте Тихой в текущем году взята на баланс муниципалитета, и ее теперь ежемесячно грейдируют, чтобы туристы могли туда проехать. С этим помогает министерство транспорта и дорожного хозяйства. Именно с дорог начинается такая услуга — туризм. Правительство Сахалинской области заинтересовано в оказании большой поддержки районным властям.
— А что касается работы с мероприятиями, привлекающими туристов? Станут ли они такими же «визитными карточками Сахалина», как, например, маяк Анива и лагуна Буссе?
— Безусловно, в этом направлении работы тоже очень много. У нас масса проектов. Я думаю, здесь нужно отметить прежде всего усилия губернатора Валерия Лимаренко и его команды по возрождению фестиваля «Крылья Сахалина», который возобновили в 2023 году. Его посетили более 50 тысяч человек, это огромная цифра.
И можно с уверенностью сказать, что сейчас это самый крупный фестиваль на Дальнем Востоке. Продолжение этой истории будет: уже известно, что в 2024 году фестиваль пройдет в июле, будет еще более насыщенным на события не только для местных жителей, но и для туристов. Фестиваль уже можно назвать туристической фишкой событийного туризма.
Еще одна история, которая потенциально очень перспективна — День сахалинского тунца. В 2023 году его провели в Невельском районе, это был дебют группы местных энтузиастов при поддержке администрации. Я думаю, что мы сможем помочь как минимум с информационным освещением события в будущем году, потому что рыбалка на тунца на Сахалине — это уже само по себе туристическое событие, привлекающее не только гостей региона, но и местных жителей.
Продолжим, конечно, поддерживать фестиваль зимней рыбалки «Сахалинский лед», который проходит на реке Найбе в Долинском районе. Это мероприятие с богатой историей. Оно собирает огромную аудиторию, причем рыбаки приезжают со всей России, даже из западных регионов. «Сахалинский лед» становится ярким завершением гастрономического фестиваля «НаВажный фест». Кстати, гастрономические фестивали также можно возвести в ряд событийного туризма. Многие гости островного региона уже подгадывают приезд под наш гастрономический календарь. Могу сказать, что в следующем году уже ставшие традиционными «НаВажный фест», «Почувствуй вкус Сахалина», «Дикоросия» выйдут на новый уровень, что позволит нам увлечь в марафон вкуса еще больше участников. Но пока не будем раскрывать все секреты. Но, поскольку гастрономический туризм набирает обороты среди путешественников, которые к нам едут, я уверен: этот формат будет только развиваться. Потому что Сахалинская кухня — это еще одна наша уникальная достопримечательность.