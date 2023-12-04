Названы лауреаты политической премии РАСО «Гамбургский счёт»

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Премия проводится с 2016 года. Ее участниками могут стать политические силы, которые в ходе демократических выборов показали результативность, технологичность и креативность, передает 56orb.ru.
Второй раз в истории конкурса в номинации «Мэр года» два победителя: мэр крупного города Иркутска Руслан Болотов и мэр небольшого города Сысерти Свердловской области Дмитрий Нисковских.
Президент РАСО Евгений Минченко отметил, что заслуга Руслана Болотова в том, что он смог решить конфликты внутри элит и обеспечить впервые за долгое время доминирование «Единой России» в Иркутске на выборах в областной парламент.
«Если же говорить о Дмитрии Нисковских, то он демонстрирует яркий коммуникативный стиль и креативные решения для привлечения внимания к своему небольшому городу», — сказал Минченко.
Лучшей муниципальной кампанией «Единой России» стали выборы в городской совет депутатов Красноярска. Лучшая муниципальная кампания оппозиционной парламентской партии оказалась у КПРФ на выборах в совет депутатов Абакана. Награду за лучшую муниципальную кампанию непарламентской партии получила партия «Зеленые» на выборах в городской совет Красноярска.
Политиком года стал «НейроЖириновский», который соперничал с Сергеем Собяниным. Как отметил Минченко, харизма Жириновского, видимо, по-прежнему помогает его партии.
Лучшая кампания врио губернатора — у главы Красноярского края Михаила Котюкова. Лучшей кампанией действующего губернатора от ЕР названа работа губернатора Московской области Андрея Воробьева. Победителем в номинации «Лучшая кампания действующего губернатора от оппозиционной партии» стал губернатор Орловской области Андрей Клычков из КПРФ.
Голосование проводилось среди членов комитета по политтехнологиям РАСО — это более ста профессиональных политконсультантов, политтехнологов и политических юристов. Премию вручали в рамках форума «Дни PR — 2023», информационным партнером которого выступил медиахолдинг 1MI.