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В Башкирии к Новому году откроется свыше тысячи новогодних городков

Названа дата открытия праздничных городков в Башкирии в 2023 году

4 декабря 2023, 10:39
Фото: 1MI

В Башкирии к Новому году откроется свыше тысячи новогодних городков

Подробности в ходе оперативного совещания в правительстве республики раскрыла глава регионального МинЖКХ Ирина Голованова.

Министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова раскрыла подробности подготовки к новогодним праздникам в Башкирии. По её словам, праздничную иллюминацию планируется включить в срок до 9 декабря, до 20 декабря установят новогодние елки, а к 23 декабря в республике должны будут открыться новогодние городки.

Как отметила глава министерства, всего планируется установить 1 012 новогодних городков. Городки должны будут украсить порядка 2 000 ледовых фигур и прочих арт-объектов. Также в рамках подготовки к празднованию Нового года в Башкирии установят 2 103 ели. Отмечается, что из них 1 820 — живые деревья, 283 — искусственные.

«В текущем году, по информации муниципальных образований запланировано оборудовать 1012 новогодних городков в парках, на набережных и прочих общественных территориях, — сказала Голованова.

Отмечается, что две главные праздничные локации расположатся в Уфе — на площади перед Горсоветом и возле конгресс-холла «Торатау»

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новый год#Праздники#Новогодние праздники#Азамат Нухов#Праздничные мероприятия
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