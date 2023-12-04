Названа дата открытия праздничных городков в Башкирии в 2023 году

Как отметила глава министерства, всего планируется установить 1 012 новогодних городков. Городки должны будут украсить порядка 2 000 ледовых фигур и прочих арт-объектов. Также в рамках подготовки к празднованию Нового года в Башкирии установят 2 103 ели. Отмечается, что из них 1 820 — живые деревья, 283 — искусственные.