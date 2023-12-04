Названа дата открытия праздничных городков в Башкирии в 2023 году

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова раскрыла подробности подготовки к новогодним праздникам в Башкирии. По её словам, праздничную иллюминацию планируется включить в срок до 9 декабря, до 20 декабря установят новогодние елки, а к 23 декабря в республике должны будут открыться новогодние городки.
Как отметила глава министерства, всего планируется установить 1 012 новогодних городков. Городки должны будут украсить порядка 2 000 ледовых фигур и прочих арт-объектов. Также в рамках подготовки к празднованию Нового года в Башкирии установят 2 103 ели. Отмечается, что из них 1 820 — живые деревья, 283 — искусственные.
«В текущем году, по информации муниципальных образований запланировано оборудовать 1012 новогодних городков в парках, на набережных и прочих общественных территориях, — сказала Голованова.
Отмечается, что две главные праздничные локации расположатся в Уфе — на площади перед Горсоветом и возле конгресс-холла «Торатау»