Назван размер средней зарплаты врачей в Башкирии

Финансовое положение медицинских специалистов с высшим образованием значительно лучше. В среднем их доход достигает 84 346 рублей в месяц. Самые высокие показатели доходов зафиксированы у врачей в Стерлитамаке, где средний заработок достигает 93 617 рублей. За ними идут Уфа с показателем 88 517 рублей, Нефтекамск с 87 982 рублями и Кумертау, где врачи в среднем зарабатывают 86 144 рубля.