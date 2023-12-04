Назван размер средней зарплаты врачей в Башкирии

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
За период с начала года до сентября, сотрудники младшего медицинского персонала в государственных медучреждениях в среднем получали ежемесячно 41 647 рублей, в то время как их коллеги из среднего звена зарабатывали приблизительно 42 979 рублей.
Финансовое положение медицинских специалистов с высшим образованием значительно лучше. В среднем их доход достигает 84 346 рублей в месяц. Самые высокие показатели доходов зафиксированы у врачей в Стерлитамаке, где средний заработок достигает 93 617 рублей. За ними идут Уфа с показателем 88 517 рублей, Нефтекамск с 87 982 рублями и Кумертау, где врачи в среднем зарабатывают 86 144 рубля.
Среднестатистический доход специалистов в сфере здравоохранения, занятых в частных клиниках на территории Башкирии, достигает отметки в 43 551 рубль в месяц. Однако данные, предоставленные Башстатом, не дают подробною информацию о доходах младшего и среднего медперсонала, а также врачей с высшим образованием.