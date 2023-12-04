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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:12

В Башкирии раскрыты данные о доходов медицинских работников

Назван размер средней зарплаты врачей в Башкирии

4 декабря 2023, 04:09
Фото: 1MI

В Башкирии раскрыты данные о доходов медицинских работников

Башстат раскрыл информацию о доходах сотрудников медицинской отрасли за первые три квартала текущего года.

За период с начала года до сентября, сотрудники младшего медицинского персонала в государственных медучреждениях в среднем получали ежемесячно 41 647 рублей, в то время как их коллеги из среднего звена зарабатывали приблизительно 42 979 рублей.

Финансовое положение медицинских специалистов с высшим образованием значительно лучше. В среднем их доход достигает 84 346 рублей в месяц. Самые высокие показатели доходов зафиксированы у врачей в Стерлитамаке, где средний заработок достигает 93 617 рублей. За ними идут Уфа с показателем 88 517 рублей, Нефтекамск с 87 982 рублями и Кумертау, где врачи в среднем зарабатывают 86 144 рубля.

Среднестатистический доход специалистов в сфере здравоохранения, занятых в частных клиниках на территории Башкирии, достигает отметки в 43 551 рубль в месяц. Однако данные, предоставленные Башстатом, не дают подробною информацию о доходах младшего и среднего медперсонала, а также врачей с высшим образованием.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Зарплаты#Виалина Ахсанова#Медработники
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