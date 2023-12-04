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Updated Сегодня, 07:37

Ирина Голованова назначена министром жилищно-коммунального хозяйства РБ

Ирина Голованова назначена министром жилищно-коммунального хозяйства РБ

4 декабря 2023, 07:35
Фото: https://web.telegram.org/k/#@Golovanova_RB
О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

Указом Главы РБ Радия Хабирова министром ЖКХ РБ назначена Ирина Голованова. До недавнего времени Голованова работала заместителем министра, первым заместителем министра, и. о. министра ЖКХ РБ.

«Ирина Александрова, вновь хотел вас поблагодарить, вы в спокойном режиме, очень уверенно будучи исполняющей обязанностями управляли министерством», — прокомментировал назначение глава республики.

Напомним, ранее суд вынес приговор министрам строительства и ЖКХ, Рамзилю Кучарбаеву и Борису Беляеву, по делу о превышении должностных полномочий, в результате чего они были вынуждены покинуть свои посты. Позднее Верховный суд решил снизить их сроки заключения до двух лет и двух месяцев и трех лет соответственно.

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