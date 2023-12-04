Ирина Голованова назначена министром жилищно-коммунального хозяйства РБ

Напомним, ранее суд вынес приговор министрам строительства и ЖКХ, Рамзилю Кучарбаеву и Борису Беляеву, по делу о превышении должностных полномочий, в результате чего они были вынуждены покинуть свои посты. Позднее Верховный суд решил снизить их сроки заключения до двух лет и двух месяцев и трех лет соответственно.