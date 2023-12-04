Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал источники процветания Башкортостана

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
На открытии Дня Башкортостана на выставке-форуме «Россия» в Москве, Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан становится все более сильным и успешным благодаря своему разностороннему развитию. Особенно он выделил производство электротранспорта и обширный ассортимент товаров, включая энергетические и нефтяные продукты, что делает республику привлекательной для деловых инициатив. Это включает экономическую зону «Алга» и шесть кластеров опережающего социально-экономического развития.
Хабиров также обратился к землякам из Башкирии, проживающим в Москве, и призвал их гордиться своей республикой. Под его руководством, Башкортостан занимает лидирующие позиции в эффективности реализации промышленной политики и создании благоприятного инвестиционного климата.
Глава Башкирии подчеркнул важность партнерства с Татарстаном и отметил, что Башкортостан является высокоразвитым регионом, имеющим сильные промышленные и сельскохозяйственные секторы.
Радий Хабиров выразил гордость по поводу укрепления культурных основ и сохранения традиционного уклада жизни в Башкортостане. Упор на развитие аграрной отрасли проявляется через активное сельское хозяйство, особенно в производстве молочных изделий, говядины, традиционного кумыса, меда и прочих продуктов сельской местности. Он отметил, что большое количество жителей продолжает вести земледелие и животноводство.