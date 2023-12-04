Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал источники процветания Башкортостана

На открытии Дня Башкортостана на выставке-форуме «Россия» в Москве, Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан становится все более сильным и успешным благодаря своему разностороннему развитию. Особенно он выделил производство электротранспорта и обширный ассортимент товаров, включая энергетические и нефтяные продукты, что делает республику привлекательной для деловых инициатив. Это включает экономическую зону «Алга» и шесть кластеров опережающего социально-экономического развития.