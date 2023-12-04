ГИБДД Башкирии раскрыли количество ДТП, случившихся в Уфе за сутки

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В конце недели, в Уфе произошло более 100 транспортных инцидентов, в результате которых получили травмы 9 человек. По данным ГИБДД республики, за два дня было выявлено 782 нарушения правил дорожного движения. В частности, было отмечено, что многие водители и пассажиры пренебрегли использованием ремней безопасности, а некоторые не предоставили преимущество пешеходам на дороге.
Также выявлены случаи, нарушение правил перевозки детей у 34 человек. Штрафы были наложены не только на водителей, но и на 39 пешеходов, которые также попали под раздачу за нарушения.
Кроме того, органы дорожного надзора пресекли действия 22 водителей, рискующих безопасностью на дорогах из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.