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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 22 нетрезвых водителей

ГИБДД Башкирии раскрыли количество ДТП, случившихся в Уфе за сутки

4 декабря 2023, 06:15
Фото: 1MI

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 22 нетрезвых водителей

Данные статистики публикует пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

В конце недели, в Уфе произошло более 100 транспортных инцидентов, в результате которых получили травмы 9 человек. По данным ГИБДД республики, за два дня было выявлено 782 нарушения правил дорожного движения. В частности, было отмечено, что многие водители и пассажиры пренебрегли использованием ремней безопасности, а некоторые не предоставили преимущество пешеходам на дороге.

Также выявлены случаи, нарушение правил перевозки детей у 34 человек. Штрафы были наложены не только на водителей, но и на 39 пешеходов, которые также попали под раздачу за нарушения.

Кроме того, органы дорожного надзора пресекли действия 22 водителей, рискующих безопасностью на дорогах из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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