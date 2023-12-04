Фонд «Защитники Отечества» на Сахалине помог с реабилитацией более 700 бойцам СВО

Житель Читы Андрей Казыкин более 10 лет назад проходил срочную службу с сахалинцами, с которыми дружит до сих пор, неоднократно бывал на Сахалине. После частичной мобилизации Андрей принял решение переехать с семьей в островной регион, и вместе со своими сослуживцами отправился в рядах добровольцев на защиту Родины. В звании сержанта в составе отдельной мотострелковой бригады читинец выполнял боевые задачи по взятию опорных пунктов на Угледарском направлении, был удостоен Ордена Мужества, но в результате минометного обстрела был тяжело ранен. Андрей серьезно травмировал позвоночник и был эвакуирован из боевой зоны. В процессе лечения боец побывал в нескольких госпиталях, перенес ряд операций. На фоне лечения солдат постоянно получал поддержку руководителя Сахалинского регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Екатерины Шарафиевой и социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» в Сахалинской области. Когда боец прибыл в Южно-Сахалинск, ему помогли оформить удостоверение ветерана боевых действий и все положенные выплаты, а также организовали лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях островного региона, главным из которых стал Сахалинский областной реабилитационный центр. Это уникальное современное медицинское учреждение с множеством передовых специалистов и программ реабилитации от занятий в бассейне и гидромассажа до кардиореабилитации и роботомеханотерапии.