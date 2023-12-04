Более 300 предпринимателей прошли обучение по программам АО «Корпорация МСП»

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Профессиональное обучение позволило получить новые знания для развития компаний. Эксперты научили предпринимателей гибко пересматривать свои бизнес-процессы, расширять клиентскую базу, повышать доход, работать с цифровыми площадками и мессенджерами. В этом году прошло 9 тренингов и 2 обучающие программы в семи городах Башкортостана.
Организаторы: Агентство РБ по предпринимательству, Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Не первый год партнером проекта выступает Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан.
— Доступное обучение Корпорации МСП даёт участникам ценные знания и инструменты для успешной реализации новых идей. На бесплатных мероприятиях провели работу над кейсами участников, совместно с бизнес-тренерами и экспертами обсудили актуальные вопросы предпринимателей, — отметил директор Агентства РБ по предпринимательству Вадим Утяшев.
В программу тренингов вошли самые актуальные темы, связанные с масштабированием, развитием, продвижением бизнеса. В их числе — юридические аспекты ведения предпринимательской деятельности, система налогообложения, и самозанятость, основы маркетинга, электронная коммерция, эффективные продажи, финансовая поддержка и т. д.
Так, «Школа предпринимательства» собрала рекордное за последние годы число участников. Основы знаний, без которых невозможно полноценно развивать свой бизнес, уже не первый год дает участникам сертифицированный бизнес-тренер ТПП РБ Яна Усманова. Пятидневный марафон в этом году смогли преодолеть более 60 предпринимателей.
В этом году в школе приняли участие предприниматели из различных сфер: допобразование, производство, ИТ-технологии.
— Программа была тщательно продумана и структурирована таким образом, чтобы каждый участник мог с легкостью усвоить все необходимые навыки и аспекты предмета. Рад, что попал на обучение к настоящим специалистам в своей области, — поделился своим мнением по итогам прохождения школы один из участников.
Большой интерес у представителей малого бизнеса вызвал тренинг «Электронная коммерция», который прошел в Стерлитамаке. Обучении прошли предприниматели, которые представляют такие сферы деятельности как логистика, услуги, производство мебели, продажа товаров. На тренинге был разобран алгоритм онлайн-коммуникаций с клиентом через УТП, офферы, лендинг. Участники получили возможность познакомиться с видами и особенностями электронной коммерции: b2b, b2c.
Обучающие мероприятия Корпорации МСП проводятся Центром «Мой бизнес» Республики Башкортостан с 2019 года. В прошлом году 9 тренингов от Корпорации МСП, такие как «Самозанятость: инструкция по применению», «Бережливое производство», «Проектное управление», «Финансовая поддержка» и др., прошли более 200 субъектов МСП, самозанятых и физлиц.