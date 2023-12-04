Более 300 предпринимателей прошли обучение по программам АО «Корпорация МСП»

— Программа была тщательно продумана и структурирована таким образом, чтобы каждый участник мог с легкостью усвоить все необходимые навыки и аспекты предмета. Рад, что попал на обучение к настоящим специалистам в своей области, — поделился своим мнением по итогам прохождения школы один из участников.