Жёсткие кадры. В Уфе мусоровоз переехал пенсионера

Как видно из видео, предоставленном каналом, спецтранспорт заезжал в заснеженный двор задним ходом. На его пути шёл мужчина, который, судя по всему, не слышал подъезжающей машины. Так как пожилой гражданин шёл по середине въезда, заметить его в зеркала заднего вида было невозможно.