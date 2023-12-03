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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В Уфе мусоровоз проехал по пенсионеру

Жёсткие кадры. В Уфе мусоровоз переехал пенсионера

3 декабря 2023, 09:37
Фото: 1MI

В Уфе мусоровоз проехал по пенсионеру

Машина принадлежит муниципальному предприятию.

В уфимском микрорайоне Инорс мусоровоз сбил пенсионера. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Как видно из видео, предоставленном каналом, спецтранспорт заезжал в заснеженный двор задним ходом. На его пути шёл мужчина, который, судя по всему, не слышал подъезжающей машины. Так как пожилой гражданин шёл по середине въезда, заметить его в зеркала заднего вида было невозможно.

Видео: https://t.me/mash_batash

После того, как пенсионер попал под колёса, машина остановилась. Дедулю доставили в 13-ю больницу, где пришлось ампутировать его левую ногу.

По сведениям Mash Batash, машина принадлежит МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», относящаяся к администрации Уфы. В прошлом году компания зафиксировала рекордную прибыль — 6,1 млн рублей, а выручка составила 2,3 млрд рублей. С июля 2023 года директором предприятия является Арсен Латыпов, сменивший Романа Сагитова.

Основным пользователем услуг «Спецавтохозяйства по уборке города» является мэрия Уфы — с ней заключены 59 контрактов на сумму 331,6 млн рублей. Всего за более, чем двадцатилетнюю историю предприятие заключила 4248 контрактов в качестве поставщика на 1,153 млрд рублей. Организация пользовалась услугами других компаний на почти 11 млрд рублей.

По информации Mash Batash, мужчина, попавший под колёса спецтехники, кроме ампутации получил множество переломов и ушибов.

#Общество#Происшествия#Город#Видео#Уфа#ДТП#Идэль Гумеров
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