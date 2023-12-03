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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил снегоплавильный пункт

«Задача строить дальше». Мэр Уфы Мавлиев прокатился на грузовике Минского автозавода

3 декабря 2023, 12:14
Фото: https://t.me/ratmirmavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил снегоплавильный пункт

Оказалось, что у главы администрации есть категория «С».

Градоначальник Уфы Ратмир Мавлиев совершил «объезд города». В своём телеграм-канале он рассказал, как попробовал прокатиться на новеньком грузовике Минского автомобильного завода.

Во время объезда он посетил снегоплавильный пункт. По предложению водителя двадцатитонного МАЗа, Ратмир Мавлиев сел за руль автомобиля. На вопрос, есть ли у него опыт вождения, мэр сказал, что у него имеется водительская категория «C».

МАЗы, отметил Ратмир Мавлиев, поставляются коммунальным службам из Беларуси. Также Мавлиев пообещал продолжить строительство снегоплавильных пунктов в Уфе.

#Общество#Город#Видео#Уфа#Новости Башкирии
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