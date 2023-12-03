«Задача строить дальше». Мэр Уфы Мавлиев прокатился на грузовике Минского автозавода

Во время объезда он посетил снегоплавильный пункт. По предложению водителя двадцатитонного МАЗа, Ратмир Мавлиев сел за руль автомобиля. На вопрос, есть ли у него опыт вождения, мэр сказал, что у него имеется водительская категория «C».