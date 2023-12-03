«Задача строить дальше». Мэр Уфы Мавлиев прокатился на грузовике Минского автозавода

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Градоначальник Уфы Ратмир Мавлиев совершил «объезд города». В своём телеграм-канале он рассказал, как попробовал прокатиться на новеньком грузовике Минского автомобильного завода.
Во время объезда он посетил снегоплавильный пункт. По предложению водителя двадцатитонного МАЗа, Ратмир Мавлиев сел за руль автомобиля. На вопрос, есть ли у него опыт вождения, мэр сказал, что у него имеется водительская категория «C».
МАЗы, отметил Ратмир Мавлиев, поставляются коммунальным службам из Беларуси. Также Мавлиев пообещал продолжить строительство снегоплавильных пунктов в Уфе.