В уфимской девятиэтажке произошёл пожар. Спасти удалось не всех

Авария произошла посреди ночи. Огнём было охвачено домашнее имущество на площади в 5 кв м. Через 18 минут после прибытия пожарных пожар был потушен, а до этого самостоятельно эвакуировались из дома 15 жильцов. К сожалению, пожилая пара была обнаружена в горевшей квартире без сознания. Женщина с диагнозом «отравление продуктами горения» сейчас находится в реанимации, её состояние оценивается как тяжёлое. Мужчина погиб через 30 минут, когда его пытались спасти медики.