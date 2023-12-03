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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В Уфе произошёл пожар в многоквартирном доме

В уфимской девятиэтажке произошёл пожар. Спасти удалось не всех

3 декабря 2023, 04:04
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В Уфе произошёл пожар в многоквартирном доме

15 человек эвакуированы.

На улице Менделеева в Уфе начался пожал в девятиэтажном доме. Из здания эвакуировались 15 человек, в бессознательном состоянии обнаружены пожилые мужчина и женщина.

Авария произошла посреди ночи. Огнём было охвачено домашнее имущество на площади в 5 кв м. Через 18 минут после прибытия пожарных пожар был потушен, а до этого самостоятельно эвакуировались из дома 15 жильцов. К сожалению, пожилая пара была обнаружена в горевшей квартире без сознания. Женщина с диагнозом «отравление продуктами горения» сейчас находится в реанимации, её состояние оценивается как тяжёлое. Мужчина погиб через 30 минут, когда его пытались спасти медики.

Причиной пожара могла быть неосторожность при курении.

#Происшествия#Уфа#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров
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