В Башкирии определился подрядчик на установку камер видеонаблюдения за 85,2 млн руб

Речь идёт о реконструкции улицы Октябрьской революции. Чуть более месяца назад строители открыли для проезда участок дороги от улицы Цюрупы до Новомостовой. В то же время в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства Уфы всё ещё не могут найти подрядчика, который займётся II этапом ремонта за полмиллиарда рублей.