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Власти Уфы установят камеры и освещение на улице Октябрьской революции за 85 млн

В Башкирии определился подрядчик на установку камер видеонаблюдения за 85,2 млн руб

3 декабря 2023, 08:49

Власти Уфы установят камеры и освещение на улице Октябрьской революции за 85 млн

Ранее Хабиров называл строительство улицы «классной историей».

Уфимские власти определились с тем, кто сможет установить освещение и видеонаблюдение в центре города.

Речь идёт о реконструкции улицы Октябрьской революции. Чуть более месяца назад строители открыли для проезда участок дороги от улицы Цюрупы до Новомостовой. В то же время в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства Уфы всё ещё не могут найти подрядчика, который займётся II этапом ремонта за полмиллиарда рублей.

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В госзакупке на установку наружного освещения и видеонаблюдения участвовало 2 поставщика. Третий не был допущен к конкурсу на этапе отбора заявок. По итогам конкурса предприниматель, предлагавший провести работы по сниженной цене, был отстранён комиссией, т. к. не соответствует требованию членства участника закупки в саморегулируемых организациях в сфере капитального ремонта и строительства.

Победитель конкурса должен установить 62 светодиодных столба, 135 парковых световых комплекса, 47 светодиодных светильников. Также участок дороги нужно будет оснастить системами видеонаблюдения с 14 серверами и 39 камерами.

Стоимость контракта составляет 85,2 млн рублей. Из них 50 млн выделит республиканская казна, оставшуюся часть — бюджет Уфы.

Власти республики ищут поставщиков 72 камер видеонаблюдения на территории военкоматов и военно-учётных столов.

#Город#Уфа#Дороги#Госзакупки#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Реконструкция ул. Октябрьской революции
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