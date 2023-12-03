В Башкирии хотят купить видеокамеры для защиты военкоматов

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
На сайте госзакупок появился лот на видеокамеры и видеосервера за 5 млн 114,6 тыс руб. В описании говорится, что речь идёт об «аппаратно-программном комплексе „Безопасный город“ с архивом хранения данных в зданиях военных комиссариатов, военно-учётных столов и на прилегающих к ним территориях».
Поставщик должен предоставить 72 стационарных высокочувствительных IP-камеры с поддержкой Full HD 1080p и 11 видеосерверов.
Источником финансирования обозначен бюджет Башкирии, выделяющий средства на борьбу с преступностью и профилактику правонарушений. Заказчиком системы выступает ГКУ Республики Башкортостан «Безопасный регион».
Учредителем госкомпании выступает Госкомитет РБ по ЧС. Его руководителем является Рафис Мухамедьянов. Ранее начальником был Ильдар Салихов, нынешний директор ООО «Доравтотех».
ГКУ РБ «Безопасный регион» заключила 274 контракта с 84 поставщиками, главный из которых — «Башинформсвязь». С последним учреждение заключило 47 контрактов на 478,36 млн рублей (из 1,2 млрд рублей). В сентябре «Безопасный регион» купил 10 автомобилей Lada Vesta за 13,2 млн рублей.
Недавно мы рассказывали о том, что Уфимский университет ищет поставщика производственной линии для электродвигателей. На базе вуза собираются изготавливать беспилотники.