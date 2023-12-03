В Башкирии хотят купить видеокамеры для защиты военкоматов

На сайте госзакупок появился лот на видеокамеры и видеосервера за 5 млн 114,6 тыс руб. В описании говорится, что речь идёт об «аппаратно-программном комплексе „Безопасный город“ с архивом хранения данных в зданиях военных комиссариатов, военно-учётных столов и на прилегающих к ним территориях».