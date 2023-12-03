Стало известно количество погибших на рабочих местах в Башкирии

Список смертельных случаев:

1. 1 ноября 2023 года. Работодатель: АО «Белорецкий металлургический комбинат». Данные об организации: 453510, РБ, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1, Производство проволоки методом холодного волочения. Причина происшествия: Резкое ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Начальник участка, 61 год.

2. 4 ноября 2023 года. Работодатель: ИП Сабиров Тимур Зиннатович. Данные об организации: 452132, РБ, Альшеевский р-н, с. Гайниямак, ул. Ямакова, д. 32. Строительство жилых и нежилых зданий. Причина происшествия: Произошло падение пострадавшего с 21 этажа на 17 этаж. Информация о погибшем: Плотник, 49 лет.

3. 11 ноября 2023 года. Работодатель: ИП Сайфуллин Алмаз Динарович. Данные об организации: 450035, РБ, г. Уфа, ул. Борисоглебская, д. 21/1, кв. 26, Строительство жилых и нежилых зданий. Причина происшествия: При осуществлении кровельных работ пострадавший поскользнулся, упал с кровли здания. Информация о погибшем: Подсобный рабочий, 37 лет.

4. 14 ноября 2023 года. Работодатель: МБУ «Горзеленхоз». Данные об организации: 450059, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д, 11/1, Деятельность по благоустройству ландшафта. Причина происшествия: Резкое ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Рабочий зеленого строительства, 63 года

5. 15 ноября 2023 года. Работодатель: ООО ТК «Семьсот Дорог». Данные об организации: 423800, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Казанский, д. 163а/1, Деятельность автомобильного грузового транспорта. Причина происшествия: Резкое ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Водитель-экспедитор, 43 года.

6. 18 ноября 2023 года. Работодатель: ООО «Картонно-бумажный комбинат». Данные об организации: 452757, РБ, Туймазинский р-н, г. Туймазы, ул. Фабричная, д. 1, Производство бумаги и картона. Причина происшествия: Обнаружен без признаков жизни среди отходов производства в цехе. Информация о погибшем: Оператор очистного оборудования, 41 год.

7. 19 ноября 2023 года. Работодатель: ООО «Гусеница 55». Данные об организации: 646812, Омская область, р-н Таврический, с. п. Харламовское, с Харламово, ул Лесная, д. 2А, Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Причина происшествия: Осуществлял работы в соответствии с договором возмездного оказания услуг. Наезд самосвала. Информация о погибшем: 64 года.

8. 21 ноября 2023 года. Работодатель: АО НПО «БелМаг». Данные об организации: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 4, Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств. Причина происшествия: Произошло возгорание автомобиля. Информация о погибшем: Водитель грузового автомобиля, 58 лет

9. 22 ноября 2023 года. Работодатель: ПАО «ОДК-УМПО». Данные об организации: 450039, РБ, г. Уфа, ул. Ферина, д. 2, Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей. Причина происшествия: Резкое ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Станочник широкого профиля, 51 год

10.27 ноября 2023 года. Работодатель: ООО «Люкс Капила Строй». Данные об организации: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литер А, офис 307, Производство изделий из бетона для использования в строительстве. Причина происшествия: Резкое ухудшение здоровья. Информация о погибшем: Электрогазосварщик, 40 лет.