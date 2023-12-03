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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Снежный накат и ночной мороз: какой будет погода в Башкирии в новую рабочую неделю?

Снежный накат и ночной мороз: какой будет погода в Башкирии в новую рабочую неделю?

3 декабря 2023, 13:52
Фото: 1MI
Водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

Синоптики прогнозируют сложную метео-обстановку в республике на понедельник. В восточной части Башкирии ночью ожидается небольшой снег, днём переходящий в мокрый снег и дождь. Снежной будет погода и на западе.

На дорогах тоже надо оставаться осторожным и внимательным — они будут покрыты коркой льда, снежными накатами, а местами и заносами. Ветер юго-восточный и южный умеренный. Температуру ночью опустится до -11, -16 °, днём воздух прогреется до -2, +3°.

Сотрудники МЧС предупреждают об отложениях мокрого снега на проводах. Ранее чиновники из Калининской районной администрации назвали это причиной отсутствия света у жителей района.

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#Уфа#Погода#Снег#Новости Башкирии#Зима#Идэль Гумеров
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