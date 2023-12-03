Снежный накат и ночной мороз: какой будет погода в Башкирии в новую рабочую неделю?

На дорогах тоже надо оставаться осторожным и внимательным — они будут покрыты коркой льда, снежными накатами, а местами и заносами. Ветер юго-восточный и южный умеренный. Температуру ночью опустится до -11, -16 °, днём воздух прогреется до -2, +3°.