Снежный накат и ночной мороз: какой будет погода в Башкирии в новую рабочую неделю?

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Синоптики прогнозируют сложную метео-обстановку в республике на понедельник. В восточной части Башкирии ночью ожидается небольшой снег, днём переходящий в мокрый снег и дождь. Снежной будет погода и на западе.
На дорогах тоже надо оставаться осторожным и внимательным — они будут покрыты коркой льда, снежными накатами, а местами и заносами. Ветер юго-восточный и южный умеренный. Температуру ночью опустится до -11, -16 °, днём воздух прогреется до -2, +3°.
Сотрудники МЧС предупреждают об отложениях мокрого снега на проводах. Ранее чиновники из Калининской районной администрации назвали это причиной отсутствия света у жителей района.