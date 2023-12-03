Полиция начала разбирательства в связи с наездом мусоровоза на пенсионера в Уфе

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Сотрудники госавтоинспекции начали разбирательство в связи с наездом спецтранспорта на уфимца.
Напомним, в Инорсе мусоровоз сбил пенсионера. Из-за этого мужчина оказался в больнице с многочисленными травмами. Ему пришлось ампутировать левую ногу. Предприятие, которому принадлежит машина, известна миллиардными контрактами.
Инцидент произошёл вчера в Инорсе, на улице Тухвата Янаби. Полиция начала проверку всех обстоятельств.