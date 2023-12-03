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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

ГИБДД Уфы выясняет обстоятельства наезда мусоровоза на пожилого мужчину

Полиция начала разбирательства в связи с наездом мусоровоза на пенсионера в Уфе

3 декабря 2023, 10:59

ГИБДД Уфы выясняет обстоятельства наезда мусоровоза на пожилого мужчину

Мужчине пришлось ампутировать ногу.

Сотрудники госавтоинспекции начали разбирательство в связи с наездом спецтранспорта на уфимца.

Напомним, в Инорсе мусоровоз сбил пенсионера. Из-за этого мужчина оказался в больнице с многочисленными травмами. Ему пришлось ампутировать левую ногу. Предприятие, которому принадлежит машина, известна миллиардными контрактами.

Жёсткие кадры. В Уфе мусоровоз переехал пенсионера
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Инцидент произошёл вчера в Инорсе, на улице Тухвата Янаби. Полиция начала проверку всех обстоятельств.

#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Инорс
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