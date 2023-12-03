Под Уфой несколько поселений остались без электричества

К Радию Хабирову обратился пользователь Михаил Ф. Он сообщил, что 2 декабря прекратилось электроснабжение садовых участков №38, 42. Электричество отсутствовало более 8 часов. По словам автора, других источников тепла для жителей садовых участков нет, из-за этого страдают дети. Он пишет, что без электричества граждане не могут приготовить пищу и согреться. Данная проблема возникает регулярно, говорит Михаил Ф.