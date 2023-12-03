Под Уфой несколько поселений остались без электричества

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Published Сегодня, 03:36
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В Уфе непогода привела к перебоям без электропитания. Без него остались ряд садовых участков за Уфимкой.
К Радию Хабирову обратился пользователь Михаил Ф. Он сообщил, что 2 декабря прекратилось электроснабжение садовых участков №38, 42. Электричество отсутствовало более 8 часов. По словам автора, других источников тепла для жителей садовых участков нет, из-за этого страдают дети. Он пишет, что без электричества граждане не могут приготовить пищу и согреться. Данная проблема возникает регулярно, говорит Михаил Ф.
В администрации Калининского района ответили, что 2 декабря произошла авария на сетях ООО «ГИП-Электро». Из-за этого без света остались СНТ Юмарш-2, СНТ Дружба-2, ОСТ ОАП УМПО №27, 32, 38, 39, 42. На 23:00 электроснабжение большинства из участков восстановлено.
Причина аварийной ситуации — налипание мокрого снега на провода.
Представительница властей отметила, что при необходимости жителей могут поселить в пунктах временного размещения.
Ранее мы писали, куда обращаться уфимцам, если во дворе — сугробы и гололёд.