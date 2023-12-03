Отдалённые территории Уфы без света и дорог, наезд на пенсионера, гибель рабочих

Posted Вчера, 18:11
Published Вчера, 18:11
Modified Вчера, 18:13
Updated Вчера, 18:13
В Инорсе на пожилого мужчину наехал мусоровоз. Спецтранспорт давал задний ход, водитель не увидел прохожего, а тот — не услышал машину. Итог — множественные переломы и ампутация. Инцидентом занимается полиция.
Производственная смертность за 11 месяцев превысила прошлогодний показатель. На это мы обратили внимание, изучив отчёты трудовой инспекции. В ноябре большинство погибших — рабочие от 40 до 50 лет. Часто причиной смерти становится «резкое ухудшение состояния здоровья» и неудовлетворительная организация труда.
Несколько населённых пунктов, входящие в состав Уфы, остались без электричества. Администрация Калининского района взваливает вину на непогоду, жители недовольны действиями снабжающей организации. В одну из деревень пригласили Радия Хабирова — полюбоваться местным бездорожьем.
В начале первой полноценной рабочей недели ожидаются гололедица, снежные накаты, заносы, ночью — морозы, днём возможно потепление. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.