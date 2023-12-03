Отдалённые территории Уфы без света и дорог, наезд на пенсионера, гибель рабочих

Производственная смертность за 11 месяцев превысила прошлогодний показатель. На это мы обратили внимание, изучив отчёты трудовой инспекции. В ноябре большинство погибших — рабочие от 40 до 50 лет. Часто причиной смерти становится «резкое ухудшение состояния здоровья» и неудовлетворительная организация труда.