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Posted Вчера, 18:11

Published Вчера, 18:11

Modified Вчера, 18:13

Updated Вчера, 18:13

Отдалённые территории Уфы без света и дорог, наезд на пенсионера, гибель рабочих

Отдалённые территории Уфы без света и дорог, наезд на пенсионера, гибель рабочих

3 декабря 2023, 18:11
Фото: 1MI
Главные события воскресенья в Уфе и республике — в дайджесте Mkset.

В Инорсе на пожилого мужчину наехал мусоровоз. Спецтранспорт давал задний ход, водитель не увидел прохожего, а тот — не услышал машину. Итог — множественные переломы и ампутация. Инцидентом занимается полиция.

Производственная смертность за 11 месяцев превысила прошлогодний показатель. На это мы обратили внимание, изучив отчёты трудовой инспекции. В ноябре большинство погибших — рабочие от 40 до 50 лет. Часто причиной смерти становится «резкое ухудшение состояния здоровья» и неудовлетворительная организация труда.

Несколько населённых пунктов, входящие в состав Уфы, остались без электричества. Администрация Калининского района взваливает вину на непогоду, жители недовольны действиями снабжающей организации. В одну из деревень пригласили Радия Хабирова — полюбоваться местным бездорожьем.

В начале первой полноценной рабочей недели ожидаются гололедица, снежные накаты, заносы, ночью — морозы, днём возможно потепление. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

#Общество#Экономика#Происшествия#Башкирия#Уфа#Дороги#Идэль Гумеров
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