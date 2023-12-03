Не для слабонервных. В Уфе таксист напал на женщину «за мятую купюру»

Как передаёт адвокат Роман Петров, Анна И. (имя изменено — прим. ред.) в ночь на 3 декабря воспользовалась услугами Яндекс.Такси. При расплате наличными деньгами она столкнулась с недовольством водителя — тому купюры показались мятыми. Словесная перепалка перешла в избиение — Анне И. нанесли побои руками, ногами, а после удара с кулака девушка упала на землю. Водитель не удосужился поднять её и вскоре скрылся.