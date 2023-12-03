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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Не для слабонервных. В Уфе таксист напал на женщину «за мятую купюру»

3 декабря 2023, 15:39

В Уфе таксист избил пассажирку

Мужчина ударил уфимку кулаком в лицо и скрылся.

В столице Башкирии мать четырёх детей подверглась агрессии таксиста. Об этом сообщает телеканал UTV.

Как передаёт адвокат Роман Петров, Анна И. (имя изменено — прим. ред.) в ночь на 3 декабря воспользовалась услугами Яндекс.Такси. При расплате наличными деньгами она столкнулась с недовольством водителя — тому купюры показались мятыми. Словесная перепалка перешла в избиение — Анне И. нанесли побои руками, ногами, а после удара с кулака девушка упала на землю. Водитель не удосужился поднять её и вскоре скрылся.

Женщина обратилась в правоохранительные органы.

#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Дороги#Нападение#Идэль Гумеров
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