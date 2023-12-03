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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Власти заявили, что у них нет денег на дороги в отдалённых территориях Уфы

Главе Башкирии Радию Хабирову предложили проехать по разбитой дороге

3 декабря 2023, 12:33
Фото: 1MI

Власти заявили, что у них нет денег на дороги в отдалённых территориях Уфы

Чиновникам неоткуда взять асфальтогранулят.

В администрации Калининского района Уфы не смогли обнадёжить жителей одной из «отдалённых территорий» города. Последние жалуются на разбитые дороги.

Пользователь Серёжа С. оставил комментарий под публикацией Радия Хабирова: «Приглашаю к себе в гости, Аслыкульская, 1. Приезжайте, Радий Фаритович, будем очень ждать!». К коментарию пользователь прикрепил фотографию, на которой видно неудовлетворительное состояние автодороги.

Фото: Серёжа С. / vk.com

Речь идёт о деревне Самохваловка, которая с 1992 года относится к Уфе. Городские власти называют такие населённые пункты «отдалёнными территориями». Сотрудница администрации Калининского района признала, что «как правило, дороги частного сектора не имеют асфальтового покрытия». Плохое состояние дорог она связала с большими финансовыми затратами на проектирование и строительство.

Пока средств не выделено. Асфальтогранулята в этом году у нас нет, поскольку улицы района не вошли в проект «Безопасные и качественные дороги»

В качестве альтернативы чиновники предложили жителям Самохваловки принять участие в «Программе поддержки местных инициатив».

В то же время жители Калининского района столкнулись с другой проблемой — отсутствием электричества в нескольких поселениях.

#Общество#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Калининский район#Отдалённые территории
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