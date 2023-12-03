Главе Башкирии Радию Хабирову предложили проехать по разбитой дороге

Речь идёт о деревне Самохваловка, которая с 1992 года относится к Уфе. Городские власти называют такие населённые пункты «отдалёнными территориями». Сотрудница администрации Калининского района признала, что «как правило, дороги частного сектора не имеют асфальтового покрытия». Плохое состояние дорог она связала с большими финансовыми затратами на проектирование и строительство.