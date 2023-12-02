В ГИБДД Уфы сделали важное заявление для автомобилистов

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Уфе с пятницы по субботу (1-2 декабря) пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
В ГИБДД отмечают, что особое внимание в ходе проверок будет уделено пресечению случаев нетрезвого вождения и перевозке детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.
В ведомстве напоминают об обязательном использовании ремней безопасности и соблюдении бокового интервала и дистанции. Также жителям Уфы настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в состоянии опьянения.