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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Массовые проверки водителей пройдут в Уфе с первого по второе декабря

В ГИБДД Уфы сделали важное заявление для автомобилистов

2 декабря 2023, 04:31
Фото: 1MI

Массовые проверки водителей пройдут в Уфе с первого по второе декабря

Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Уфе с пятницы по субботу (1-2 декабря) пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В ГИБДД отмечают, что особое внимание в ходе проверок будет уделено пресечению случаев нетрезвого вождения и перевозке детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.

В ведомстве напоминают об обязательном использовании ремней безопасности и соблюдении бокового интервала и дистанции. Также жителям Уфы настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в состоянии опьянения.

#Азамат Нухов
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