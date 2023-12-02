В Башкирии столкнулись две иномарки: один человек погиб, шестеро госпитализированы

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Published Сегодня, 09:41
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ДТП произошло в пятницу, 1 декабря, около 16:00 близ деревни Константиновка Туймазинского района. По данным республиканской автоинспекции, предварительно, BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Accent.
От полученных в результате столкновения травм пассажир Hyundai скончался до приезда медиков. Водитель BMW и четверо его пассажиров, включая троих детей, госпитализированы. Все дети находились в удерживающих креслах. Второму пассажиру Hyundai также потребовалась госпитализация.
Причины и обстоятельства аварии уточняются.