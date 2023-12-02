mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Трое детей пострадали в результате ДТП в Туймазинском районе Башкирии

В Башкирии столкнулись две иномарки: один человек погиб, шестеро госпитализированы

2 декабря 2023, 09:41
Фото: 1MI

Трое детей пострадали в результате ДТП в Туймазинском районе Башкирии

Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в пятницу, 1 декабря, около 16:00 близ деревни Константиновка Туймазинского района. По данным республиканской автоинспекции, предварительно, BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Accent.

От полученных в результате столкновения травм пассажир Hyundai скончался до приезда медиков. Водитель BMW и четверо его пассажиров, включая троих детей, госпитализированы. Все дети находились в удерживающих креслах. Второму пассажиру Hyundai также потребовалась госпитализация.

Причины и обстоятельства аварии уточняются.

#Происшествия#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#Смертельное ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов
Подпишитесь
Индекс новогоднего стола: насколько подорожало новогоднее застолье в Башкирии
Вчера, 08:36
В Уфе мигранты попытались поджечь ночной клуб
Вчера, 07:17
Жителя Уфы от лица министра спорта развели на 6,2 млн рублей
Вчера, 06:54
В Башкирии продолжают дорожать яйца
Вчера, 06:12
«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок
29 ноября, 14:30
«ЗОРГЕ. ПРЕМЬЕР» – любуемся новой жемчужиной Уфы
29 ноября, 07:18