В Башкирии столкнулись две иномарки: один человек погиб, шестеро госпитализированы

От полученных в результате столкновения травм пассажир Hyundai скончался до приезда медиков. Водитель BMW и четверо его пассажиров, включая троих детей, госпитализированы. Все дети находились в удерживающих креслах. Второму пассажиру Hyundai также потребовалась госпитализация.