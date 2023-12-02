В Башкирии назвали наиболее подорожавшие лекарства

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В период с 20 по 27 ноября в Башкирии изменились цены на ряд медикаментов. Так, наиболее существенно по итогам минувшей недели подорожал «Корвалол» (+3,6%) — средняя стоимость препарата в аптеках составила около 41,01 руб.
Уже продолжительный период времени продолжает расти стоимость мази «Левомеколь». По данным Башстата на 7 ноября, стоимость её стоимость выросла на 3%, составив в среднем 184,96 руб. за тубу 40 грамм. К концу месяца стоимость мази выросла еще на 1,5% — до 188,73 руб.
На 1,4% в республике подорожали поливитамины (99,95 рубля за упаковку из десяти штук), на 1,3% выросли цены на «Валидол» (41,45 рубля за 10 таблеток).
Некоторые препараты подешевели. Так, 0,7% снизились цены на «Аллохол» (96,41 рубля за 50 таблеток) и на 0,3% — метамизол натрия (30,01 рубля за десять таблеток).