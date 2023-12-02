В Башкирии назвали наиболее подорожавшие лекарства

Уже продолжительный период времени продолжает расти стоимость мази «Левомеколь». По данным Башстата на 7 ноября, стоимость её стоимость выросла на 3%, составив в среднем 184,96 руб. за тубу 40 грамм. К концу месяца стоимость мази выросла еще на 1,5% — до 188,73 руб.