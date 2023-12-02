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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Самолет, направлявшийся в Уфу, вынужденно приземлился в Тюмени

«Техническая ошибка»: самолет, летевший в Уфу, совершил аварийную посадку в Тюмени

2 декабря 2023, 12:12
Фото: 1MI

Самолет, направлявшийся в Уфу, вынужденно приземлился в Тюмени

Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет авиакомпании «Ямал» вынужден был совершить вынужденную посадку в аэропорту Тюмени по технической причине. Воздушное судно Sukhoi Superjet следовавало по маршруту Ноябрьск — Уфа.

На борту находился 71 пассажир. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

«02.12.2023 в 14 час. 35 мин. в аэропорту „Рощино“ г. Тюмени по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолёт рейса номер 350, следовавший по маршруту Ноябрьск — Уфа, воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании „Ямал“», сообщили в Управлении.

Отмечается, что оказание услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры

#Общество#Происшествия#Город#Аэропорт#Самолеты#Новости Башкирии#Самолет#Авиация#Азамат Нухов#Авиарейс
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