«Техническая ошибка»: самолет, летевший в Уфу, совершил аварийную посадку в Тюмени

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Самолет авиакомпании «Ямал» вынужден был совершить вынужденную посадку в аэропорту Тюмени по технической причине. Воздушное судно Sukhoi Superjet следовавало по маршруту Ноябрьск — Уфа.
На борту находился 71 пассажир. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
«02.12.2023 в 14 час. 35 мин. в аэропорту „Рощино“ г. Тюмени по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолёт рейса номер 350, следовавший по маршруту Ноябрьск — Уфа, воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании „Ямал“», сообщили в Управлении.
Отмечается, что оказание услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры