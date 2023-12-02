Сразу в нескольких районах Башкирии ввели ограничение на проезд грузового транспорта

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В Башкирии вводится временный запрет на проезд грузового транспорта по ряду автодорог.
Ограничения продлятся до 00.00 час. 3 декабря на следующих автодорогах:
— в Архангельском и Белорецком районах по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк на участке км 67+000 — км 205+000,
— в Учалинском и Белорецком районах по автодороге Белорецк-Учалы-Миасс на участке км 2+000 — км 93+000,
— в Мишкинском, Караидельском, Дуванском районах по автодороге Бирск — Тастуба — Сатка на участке км 0+000 — км 204+000,
Сразу по нескольким автодорогам ограничено движение в Иглинском районе. Среди них:
— М-5 «Урал»-Улу-Теляк на участке км 0+000 — км 10+600,
— М-5 «Урал»-Иглино на участке км 0+000 — км 5+400;
— Иглино — Красный Восход на участке км 0+000 — км 51+800,
— Иглино — Кальтовка на участке км 0+000 — км 7+800,
— М-5 «Урал» — Пятилетка на участке км 0+000 — км 3+800.
Отмечается, что время действия ограничений впоследствии может быть изменено.
Напомним, ранее запрет на проезд грузового и пассажирского транспорта ввели на дорогах Абзелиловского, Белорецкого и Архангельского районов. По предварительной информации, ограничения продействуют до 21:00 2 декабря.