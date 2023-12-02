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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

В Башкирии ввели запрет на проезд грузового транспорта по ряду автодорог

Сразу в нескольких районах Башкирии ввели ограничение на проезд грузового транспорта

2 декабря 2023, 14:20
Фото: 1MI

В Башкирии ввели запрет на проезд грузового транспорта по ряду автодорог

Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства республики.

В Башкирии вводится временный запрет на проезд грузового транспорта по ряду автодорог.

Ограничения продлятся до 00.00 час. 3 декабря на следующих автодорогах:

— в Архангельском и Белорецком районах по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк на участке км 67+000 — км 205+000,

— в Учалинском и Белорецком районах по автодороге Белорецк-Учалы-Миасс на участке км 2+000 — км 93+000,

— в Мишкинском, Караидельском, Дуванском районах по автодороге Бирск — Тастуба — Сатка на участке км 0+000 — км 204+000,

Сразу по нескольким автодорогам ограничено движение в Иглинском районе. Среди них:

— М-5 «Урал»-Улу-Теляк на участке км 0+000 — км 10+600,

— М-5 «Урал»-Иглино на участке км 0+000 — км 5+400;

— Иглино — Красный Восход на участке км 0+000 — км 51+800,

— Иглино — Кальтовка на участке км 0+000 — км 7+800,

— М-5 «Урал» — Пятилетка на участке км 0+000 — км 3+800.

Отмечается, что время действия ограничений впоследствии может быть изменено.

Напомним, ранее запрет на проезд грузового и пассажирского транспорта ввели на дорогах Абзелиловского, Белорецкого и Архангельского районов. По предварительной информации, ограничения продействуют до 21:00 2 декабря.

#Общество#Город#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов
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