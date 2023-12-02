Хабиров показал, как будет выглядеть Театр кукол в Уфе по завершении реконструкции

Ранее Mkset рассказывал о том, что весной 2024 года в Уфе откроется музей имени Фёдора Шаляпина. О том, что в столице должен появиться музей в честь знаменитого певца, глава региона заявил еще весной 2023 года, но тогда не были известны сроки.