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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Стала известна дата открытия Театра кукол в Уфе

Хабиров показал, как будет выглядеть Театр кукол в Уфе по завершении реконструкции

2 декабря 2023, 05:45
Фото: Радий Хабиров// Telegram

Стала известна дата открытия Театра кукол в Уфе

Также стало известно, какой спектакль будет показан первым на обновленной сцене театра.

Уфимский театр кукол откроет свои двери для зрителей 23 декабря. Первой постановкой, которую зрители смогут увидеть на сцене обновленного театра, станет «Щелкунчик» режиссера Вадима Смирнова.

Фото: Радий Хабиров// Telegram

Напомним, театр был закрыт на реконструкцию весной 2022 года. В обновленном здании театра появились большой и малый залы — вместимостью 300 и 150 человек соответственно.

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Власти также планируют изменить внешний вид аллеи перед театром. Там должны будут появиться малые архитектурные формы и миниатюрные копии архитектурных объектов России, включенных в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также ряд известных достопримечательностей Башкирии.

Фото: Радий Хабиров// Telegram

Ранее Mkset рассказывал о том, что весной 2024 года в Уфе откроется музей имени Фёдора Шаляпина. О том, что в столице должен появиться музей в честь знаменитого певца, глава региона заявил еще весной 2023 года, но тогда не были известны сроки.

#Азамат Нухов
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